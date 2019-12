Gioco d’azzardo, Biondi: nel 2020 un nuovo regolamento

“Nel 2020 nuovo regolamento sul gioco d’azzardo. Sì a prevenzione dipendenze ma sì anche al gioco legale praticato responsabilmente”.

Lo ha detto il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi in merito alla campagna di prevenzione per la dipendenza da gioco.

Come riporta Agimeg, il sindaco dell’Aquila ha dichiarato che, “stiamo facendo un regolamento ad hoc sulla prevenzione per le dipendenze. E tra l’altro siamo in perfetta continuità con quanto sta facendo la Regione Abruzzo.

“C’è infatti pronto un disegno di legge in tal senso. Naturalmente senza comprimere la libera attività e le prerogative degli esercenti del settore, vogliamo prevenire la diffusione e contenere l’aspetto patologico”, ha spiegato Biondi a margine del convegno “Ricerca e sviluppo di nuove tecnologie” in corso all’Aquila.

Per quanto riguarda distanziometro e fasce orarie è “un’ipotesi allo studio – ha continuato Biondi – La legge sul gioco che c’è attualmente in Abruzzo è ancora in proroga, quindi non ci sono disposizioni precise e definitive in tal senso. Ma credo che l’opera maggiore che bisogna fare sia quella di intervenire sui cittadini attraverso la prevenzione, anche perché, ad esempio, impedire l’apertura di nuove sale slot non porta il cittadino patologico a non giocare, ma lo farà in altro modo. Siccome il gioco è una cosa legittima, bisogna farlo responsabilmente”.

Ma quando entrerà in vigore il regolamento a L’Aquila?

“Sicuramente dal 2020 avremo un regolamento sui giochi anche nel capoluogo abruzzese”.