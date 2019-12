TSA e Teatro dei 99, insieme per 8 nuovi spettacoli

Una nuova importante collaborazione è quella nata tra il Teatro Stabile d’Abruzzo e il Teatro dei 99 che vede l’associazione diretta da Loredana Errico entrare nel progetto “Sistema Cultura Abruzzo” che l’Ente Teatrale Regionale ha messo in campo da anni per sostenere e valorizzare il lavoro teatrale nell’intero territorio abruzzese.

Il Teatro dei 99, che prende il nome da una sala teatrale “gioiello” di, appunto, 99 posti, produce spettacoli e propone nella città di L’Aquila una stagione teatrale complementare alla Stagione Teatrale Aquilana organizzata dal TSA, un cartellone con 8 appuntamenti presentati da quest’anno in sinergia con lo Stabile.

La collaborazione ed il sostegno alle realtà teatrali del territorio sono un punto fermo del progetto di Simone Cristicchi che, fin dall’inizio del suo mandato, ha voluto destinare risorse ed energie all’incubazione di piccole produzioni e di una ospitalità interessante e dfferenziata.

“Io sento – dice Cristicchi – che a L’Aquila e in Abruzzo c’è una grande vivacità culturale, c’è una sete di bellezza e di arte. Lavoriamo perché il teatro deve tornare a essere il luogo di incontro della comunità, deve ritornare a ricreare anche quel tessuto di persone che si ritrovano, che si interrogano su determinati argomenti. Il teatro è il cuore della Comunità, ed è un cuore che deve battere ovunque”.

E anche questa nuova collaborazione va nella direzione della creazione di una rete capillare e attiva di diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo cercando di parlare al pubblico fidelizzato, ma anche al pubblico giovane, ai ragazzi e ai bambini.

Una attenta programmazione di calendario comune ha fatto in modo che le proposte di spettacoli non si accavallino tra i vari cartelloni, al fine di rendere il più agevole possibile la fruizione degli eventi, così come la politica di prezzi relativi ai biglietti di ingresso facilita l’accesso a tutti.

“Nel tempo la programmazione e l’offerta delle attività del Teatro dei 99 si è notevolmente ampliata – ci racconta la direttrice artistica Loredana Errico – la stagione teatrale si affianca ad attività connesse come gli incontri che i vari artisti ospiti offrono a chi vuole conoscere più da vicino il lavoro dell’artista o semplicemente fare una esperienza, ma anche consentire a chi frequenta discipline artistiche e le pratica, la possibilità di un approfondimento”.

“L’impostazione data al lavoro svolto fin qui mi fa piacevolmente constatare l’incoraggiante risposta del pubblico, che è in costante aumento nonostante la complessità di una proposta sempre di elevata qualità artistica, ma non sempre

scontata e rassicurante, che vede alternarsi, in scena e nelle sale didattiche, artisti riconoscibili ad altri meno popolari ma altrettanto interessanti ed innovativi. Posso dire che il mio lavoro miri a creare uno spettatore che vada a teatro per il piacere del frequentare il teatro e del fare teatro, e non esclusivamente legandosi al nome di maggiore richiamo in cartellone. Uno spettatore che creda nel potere del teatro, nella sua funzione civica e sociale, che sappia fare di ogni stagione teatrale un piccolo tesoro e una esperienza”.

8 gli spettacoli programmati dal mese di dicembre 2019 fino ad aprile 2020.

Giovedì 12 dicembre 2019 | ore 21:00

NEI NOSTRI PANNI

di e con Daniela Baldassarra… come raccontare (male) le donne

Giovedì 23 gennaio 2020 | ore 21:00

CAVALIERI NELLA TEMPESTA

Fausto Morciano legge Jim Morrison con Alessio Pinto alla chitarra

Produzione del Teatro dei 99

Giovedì 13 febbraio 2020 | ore 21:00

SANREMO: 70 ANNI DI EMOZIONI!

Omaggio al Festival della Canzone Italiana a cura degli artisti del T99

Produzione del Teatro dei 99

Giovedì 20 febbraio 2020 | ore 21:00

DA SCARPETTA A DE CRESCENZO

di e con Benedetto Casillo

Domenica 8 marzo 2020 | ore 18:00

CIRCLE OF LIFE

Omaggio al RE LEONE

Spettacolo di balletto e circo contemporaneo con Claudio e Paolo Ladisa

Co-produzione Teatro dei 99

Domenica 29 marzo 2020 | ore 18:00

APPARIS SCOMPARIS

di e con Andrea Paris mago, illusionista, mentalista, comico

Giovedì 16 aprile 2020 | ore 21:00

LA BANDA

con Federico Perrotta

Giovedì 30 aprile 2020 | ore 21:00

STASERA SI PARLA DI CINEMA!

Piercesare Stagni si racconta con gli artisti del Teatro dei 99

Produzione del Teatro dei 99

Il costo dei biglietti è di € 15,00, l’abbonamento agli otto spettacoli costa € 105,00.

Per ogni informazione ci si può rivolgere al Teatro dei 99 telefono 333 7248644.