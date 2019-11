L’Aquila – Giovedì nubi compatte al mattino, ma senza fenomeni da segnalare; nuvolosità in generale diradamento al pomeriggio con cieli poi prevalentemente poco nuvolosi nel corso della serata e della nottata. Temperature comprese tra +7°C e +8°C.

In Abruzzo tempo in prevalenza stabile su gran parte del territorio ma con nubi compatte al mattino. Nuvolosità più diradata al pomeriggio sia sulle coste che sulle zone interne ma con possibili fenomeni al confine con il Lazio. Locali schiarite alternate a qualche nube sparsa tra al sera e la notte, ma senza fenomeni di rilievo.

In Italia cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sulle regioni settentrionali sia nelle ore diurne che in quelle serali ma senza fenomeni di rilievo. Possibili precipitazioni solamente sul Friuli, in esaurimento dalla notte, e sulla Liguria di Levante. Piogge e acquazzoni al Centro, soprattutto sul versante tirrenico, prima che i fenomeni si vadano ad esaurire a partire dalla serata. Tempo più asciutto sul versante adriatico fin dal mattino ma con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Tempo instabile al Sud Italia, con acquazzoni e temporali localmente intensi specie su Campania, Basilicata e Calabria. Locali piogge non si escludono anche sulle Isole Maggiori nelle ore diurne, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi

(Centro Meteo Italiano)