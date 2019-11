Addio a Cristoforo Pasquale, storico musicista della Sinfonica Abruzzese

L’AQUILA – È scomparso il maestro Cristoforo Pasquale, lutto nel mondo della musica.

Aveva 61 anni e nella sua lunga e piena carriera aveva suonato per diversi tempo nell’Orchestra Sinfonica Abruzzese.

Cristoforo Pasquale, maestro di percussioni al Conservatorio di Campobasso ‘Lorenzo Perosi’, era molto conosciuto come musicista, in virtù di esperienze professionali e collaborazioni prestigiose.

Dal 1982 al 2011 è stato timpanista solista e percussionista dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese e ha collaborato con l’ensemble dei Solisti Aquilani. Ha collaborato inoltre – come riporta Il Quotidiano del Molise – in varie occasioni con lo Sferisterio di Macereta, il Teatro S.Carlo di Napoli, con l’Orchestra da Camera delle Marche nell’allestimento degli spettacoli, con Andrea Bocelli nel teatro di Lajatico, con la “I Orchestra”, per la realizzazione di numerose produzioni in collaborazione con il trombettista Fabrizio Bosso, con il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e Canale 5.

L’Istituzione Sinfonica Abruzzese ha espresso un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Cristoforo Pasquale, “Cristoforo Pasquale oggi ci ha lasciato. La nostra Orchestra, con la quale ha suonato per tanti anni, perde un caro amico. Ciao Cris, custodiremo nel cuore la tua musica“.