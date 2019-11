Terremoto L’Aquila, concerto dell’Esercito per le vittime del sisma

Venerdì 22 novembre si è svolto a L’Aquila il concerto della Banda Musicale dell’Esercito in ricordo delle vittime del sisma del 2009, organizzato dall’amministrazione Comunale aquilana in collaborazione con il Comando Militare Esercito “Abruzzo”.

Il concerto della banda Esercitosi è tenuto nella cornice della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, recentemente riportata al suo splendore dopo gli ingenti danni causati dal terremoto del 6 aprile 2009.

All’evento hanno partecipato una folta schiera di cittadini aquilani insieme a numerose autorità civili, religiose e militari tra cui il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, Sua Eminenza Card. Giuseppe Petrocchi, e il Comandante Militare della Capitale, Generale di Corpo d’Armata, Agostino Biancafarina.

La Banda dell’Esercito, fondata nel 1964 quale unico complesso musicale istituzionale rappresentativo della Forza Armata, trae origine dai complessi musicali dell’Esercito sorti per soddisfare esigenze sia di tipo prettamente militare come portare il passo, trasmettere segnali, cadenzare cerimonie, che di tipo ricreativo per sollevare l’animo dei combattenti.

È attiva sia per servizi istituzionali che per l’intensa attività concertistica tenuta nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri. Nella specifica occasione si è esibita con 82 orchestrali che hanno proposto brani di Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart fino al più recente Ennio Morricone.

Il Comandante Militare dell’Esercito per l’Abruzzo, Colonnello Marco Iovinelli, ha sottolineato nel suo intervento, che, “la Forza Armata ha voluto interpretare, con questo concerto, la condivisione di sentimenti degli uomini e delle donne della Forza Armata con gli aquilani, duramente provati dall’esperienza di quel terribile 6 aprile di dieci anni fa”.

Il sindaco dell’Aquila ha, invece, evidenziato che, “l’esibizione tenuta da pregevoli musicisti, che vestono la divisa di un’Istituzione straordinaria quale l’Esercito, ha rappresentato un’omaggio particolarmente sentito alle vittime di quella tragedia e alle famiglie che ancora oggi vivono nella sofferenza di quel triste evento”.

Ha, poi, espresso il più sentito ringraziamento, da parte dell’intera città, “al Comando Militare Esercito Abruzzo per aver coordinato le operazioni necessarie per la realizzazione del concerto con cui l’Esercito ha, ancora una volta, dimostrato la propria vicinanza ai cittadini abruzzesi e alle famiglie di quanti hanno perso la vita nel sisma del 2009”.