L’Aquila – Tempo stabile nella giornata di sabato con qualche nube sparsa e tempo asciutto; generale aumento della nuvolosità in serata, piogge attese nella notte. Instabilità diffusa anche domenica con precipitazioni sparse nel corso delle ore diurne, fenomeni abbondanti in serata. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

In Abruzzo tempo stabile nella giornata di sabato con qualche nube al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; cieli generalmente nuvolosi anche in serata prima di un peggioramento che nella notte porterà piogge diffuse e neve in Appennino fino a 1600 metri. Tempo instabile domenica con piogge diffuse sull’entroterra regione nelle ore diurne; fenomeni abbondanti tra la sera e la notte.

In Italia precipitazioni sparse bagneranno il Nord per tutto l’arco della giornata, con piogge e acquazzoni ma anche neve localmente abbondante sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri. Maltempo intenso specie tra Piemonte e Liguria con possibili nubifragi. Ore diurne all’insegna del tempo stabile sulle regioni centrali, anche se con addensamenti sparsi a tratti compatti alternati solo a qualche schiarita. Peggiora dalla serata con le prime piogge sul versante tirrenico in estensione in nottata anche all’Abruzzo.

Tempo in peggioramento al Sud Italia, con le prime piogge nelle ore diurne sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata le precipitazioni si estenderanno a tutte le regioni, con possibili nubifragi specie su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)