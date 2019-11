Aldo Ricci, Day 2.0: il filmmaker da primato a L’Aquila

L’AQUILA – Aldo Ricci arriva a L’Aquila per incontrare fan e appassionati dell’arte del video.

L’influencer, videomaker e filmmaker del team Traipler.com sarà il protagonista di una giornata di conoscenza e confronto, nella cornice di Palazzo dell’Emiciclo. L’appuntamento è per domenica 24 novembre, all’interno della sala ipogea del Consiglio regionale.

“Sono fiero e orgoglioso di incontrarvi nella mia terra, in Abruzzo”, ha annunciato Aldo Ricci, lanciando l’evento sui suoi canali social.

Questo il programma della giornata: dalle 08,00 – 08,30 Check-in; dalle 09,00 – 10,30 Aldo Ricci; ore 10,30 – 11,00 Giuseppe Carbonara; dalle 11,00 – 11,50 Giuseppe Dicarlo;

dalle 12,00 – 12,50 Mauro Pagliai e Logan; ore 13,00 – 13,15 Foto di gruppo; ore 15,00 – 15,50 Stefano Aversa; dalle ore 16,00 – 16,50 Andrea Ricci, dalle 17,00 – 18,50 Aldo Ricci.

“Solo per i partecipanti alla giornata di domenica, io e il team Traipler.com saremo disponibili per una seconda uscita il lunedì mattina“.

Sia per la giornata di domenica che per la giornata di lunedì, la partecipazione è assolutamente gratuita, ma ogni spesa di eventuale soggiorno, pranzi, cene ed altro sono a carico dei partecipanti. Il numero di posti a sedere è limitato.

Aldo Ricci e Traipler, We Are Video

Siamo video. Siamo quelli che fanno video ogni giorno, che scrivono di video, che aiutano le aziende a comunicare attraverso i video. I video sono lo strumento migliore per farsi conoscere, per creare relazioni. Ecco che anche noi ci presentiamo così, con i video.

Si presentano così sul home del loro sito internet i videomaker di Traipler.com, creatori di video esclusivi ed originali, che poi vengono lanciati sul web. Una realtà sviluppata e conosciuta a livello internazionale, con i talenti, su tutti, di Gianluca, Christian e Aldo. Dopo numerosi successi nella loro esperienza professionale, l’incontro tra i tre e l’inizio di questa nuova sfida, chiamata proprio Traipler.com, riconosciuta tra le 100 migliori start-up d’Italia.

L’Aquila abbraccerà domenica uno dei suoi fondatori, Aldo Ricci, originario di Avezzano che ha iniziato la sua carriera da video e filemaker dieci anni fa. Come? Prendendo in mano una Reflex. Dalla Reflex all’accoppiata riprese/montaggio il passo è stato breve. “Con i video – spiega Aldo Ricci raccontandosi sul suo profilo Facebook personale – riesco a tirare fuori emozioni che altrimenti rimarrebbero sepolte in una foto”. Lo farà anche a L’Aquila, assieme al team di Traipler.com e assieme a quanti vorranno ammirare i segreti di un’arte e mettersi alla prova con moderni maestri dell’immagine che racconta tante storie e mille emozioni.