Rugby, tutti i risultati del week end

Il Rugby aquilano, di scena nel fine settimana appena concluso, vive gioie e dolori. Ecco tutti i numeri dei campi.

Continua il momento positivo del Rugby abruzzese del campionato nazionale di Serie B. L’Avezzano vince in casa contro Benevento, il Paganica torna vittorioso dalla Sicilia, dopo essersi imposto in casa del Cus Catania.

In Serie C perdono tutte le abruzzesi in campo: Polisportiva Abruzzo, Pescara e Polisportiva L’Aquila. Il derby del campionato interregionale di C tra L’Aquila Rugby Team e Sulmona va agli aquilani.

Derby anche nell’élite U18: va all’Avezzano che si impone sulla Polisportiva L’Aquila.

Tutti i risultati della domenica in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie B | girone 4 | IV giornata | 17 novembre, ore 14:30

Avezzano R – R Benevento 31-12

Cus Catania – Polisportiva Paganica 7-11

Campionato nazionale di Serie C | girone E | IV giornata | 17 novembre, ore 14:30

Fano R – Polisportiva Abruzzo 44-20

Pescara R – UR San Benedetto 15-22

Campionato nazionale di Serie C | girone G | IV giornata | 17 novembre, ore 14:30

SS Lazio – Polisportiva L’Aquila 24-0

Campionato interregionale di Serie C | IV giornata | 17 novembre, ore 14:30

L’Aquila R Team – R Sulmona 28-0

Campionato élite U18 | V giornata | 17 novembre, ore 12

Avezzano R – Polisportiva L’Aquila 34-14

Campionato interregionale U18 Lazio-Abruzzo | IV giornata | 17 novembre, ore 14:30

R Roma – Adriatica RC 12-25

Paganica Experience – Arieti Rieti 55-19

Campionato interregionale U18 Marche-Abruzzo | II turno qualif. Gir. A / ritorno | 17 novembre, ore 12:30

UR Anconitana – Polisportiva Abruzzo 20-5

Campionato interregionale U16 | Fase territoriale | VII giornata | 17 novembre, ore 11

Rugby Sulmona – Rugby Experience 12-69

Avezzano Rugby – Polisportiva Abruzzo 20-0

Polisportiva Paganica – Polisportiva L’Aquila 0-74

Riposa: Adriatica RC

Attività femminile regionale U16-U14-U12 | 15-16 novembre | L’Aquila

15 novembre, ore 17: attività U14 e U16

16 novembre, ore 9: attività U12, U14, U16

Raggruppamenti regionali U14 |Prima fase | VI giornata | 17 novembre, dalle 10

Polisportiva L’Aquila – Rugby Sulmona

Pescara Rugby – Polisportiva Paganica

Raggruppamenti regionali U12 | I giornata | Pescara | 17 novembre, dalle 11

Pescara Rugby, Avezzano Rugby, Polisportiva Paganica, I Fiori del Mare, Sambuceto Rugby, Polisportiva Tetras

Raggruppamenti regionali U12 | I giornata | Tortoreto | 17 novembre, dalle 10

Rugby Tortoreto, Polisportiva L’Aquila, Amatori Teramo, Rugby Sulmona, Rugby Atessa