Turismo rurale, il rilancio è social: la due giorni a Fagnano

Un turismo nuovo, per andare oltre la ricostruzione. A Fagnano la due giorni sul turismo rurale.

Il rilancio social di un territorio attraverso le potenzialità di un ambiente da valorizzare.

È stata presentata questa mattina a Palazzo Fibbioni, l’iniziativa Turismo Rurale e Turismo Lento, finanziata da Fondi Restart. Il confronto tra istituzioni e operatori del settore turistico, in una tavola rotonda a Corbellino, frazione del Comune di Fagnano Alto.

Il 18 e 19 novembre l’appuntamento con il turismo a 360 gradi. Lunedì 18 novembre dalle ore 9,30 il convegno, in cui si parlerà di: turismo religioso montano, pianificazione strategica degli investimenti, turismo eco-culturale e cammini religiosi.

Martedì 19 novembre per gli operatori turistici ci sarà la possibilità di partecipare al corso, promosso da Pea Informa – Ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo – in collaborazione con Il Capoluogo. Il corso “La nuova Economia, promozione e sponsorizzazione al tempo dei social”, tenuto dall’esperto in Social Media Marketing, Umberto Macchi, conferirà ai partecipanti un attestato di frequenza.

La diretta della conferenza stampa.

Turismo rurale, appuntamento a Fagnano

“Come Regione Abruzzo – ha spiegato Emanuele Imprudente – siamo vicini alle aree interne. Questo evento può essere l’inizio di un percorso che porti avanti l’obiettivo di far ripartire le comunità del territorio, valorizzandone le risorse, soprattutto ambientali ed enogastronomiche. Comunità come quelle di Fagnano, in generale del Parco Sirente Velino, devono e possono guardare oltre la ricostruzione materiale. La Regione è e sarà presente per costruire insieme nuove opportunità. Vogliamo arrivare alla creazione di un Brand che promuova l’intero territorio”.

“Il convegno nasce come momento di confronto e ascolto, in cui si incontreranno politica istituzionale e operatori attivi nel settore turistico. È il punto di arrivo di un lavoro già svolto, che dura da due anni. Ora abbiamo una sfida davanti a noi, la scommessa turismo, e siamo pronti ad affrontarla grazie all’aiuto dei fondi Restart. Promuovere il turismo è, al tempo stesso, l’arma per combattere lo spopolamento e per restituire dignità a questi borghi, che stanno rinascendo. Lo testimoniano i dati raccolti, che parlano di una crescita importante del turismo naturalistico: e-bike, turismo equestre, trekking. Per questo noi Comuni dell’Area Omogenea 8 abbiamo puntato soprattutto sull’aspetto naturalistico e sentieristico”.

“Oggi il Business passa attraverso App, e-commerce e siti; i Social network possono amplificarlo e aumentarne l’efficacia ed è per questo che sono la vera opportunità di crescita per superare questo momento di crisi”, il messaggio di Umberto Macchi, che terrà il corso sulla promozione, in ambito turistico, al tempo dei social.

Turismo Rurale e Turismo Lento, il programma.

Lunedì 18 Novembre

Ore 9:30 Registrazione partecipanti

Ore 10:00 Saluti istituzionali

Francesco D’Amore – Sindaco di Fagnano Alto

Pierluigi Biondi – Sindaco dell’Aquila

Emanuele Imprudente – Vice Presidente della Regione Abruzzo

Ore 10:30 Tavola Rotonda

Moderatrice: Roberta Galeotti – Direttore de IlCapoluogo.it

Relatori:

Dott. Gaetano Miranda – Antropologo Fisico

“Il turismo religioso montano come attratto e acceleratore”

Dott. Daniele Toto – Responsabile soc. comunicazione Kairos

“Pianificazione strategica degli Investimenti per il turismo locale delle aree interne”

Dott. Gianluca Ranieri – Esperto di Blue Economy

“Turismo eco-culturale, rigenerare le risorse per creare economia”

Sen. Gaetano Quagliariello – Senatore della Repubblica

“Cammini Religiosi come propulsore turistico”

Ore 12:00/13:00. Dibattito

Martedì 19 Novembre

Ore 09:30 Registrazione Partecipanti

Ore 10:00. Corso di Social Media Marketing

Con Umberto Macchi, Social & Digital Coach, Formatore, Speaker e Autore

“La nuova Economia, promozione e sponsorizzazione al tempo dei Social”

Il Corso ha una durata di tre ore e rilascia un attestato di frequenza.

Corso organizzato da Pea Informa, Ente accreditato dalla Regione Abruzzo