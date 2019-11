Superenalotto, la dea bendata bacia Pescara

Superenalotto quasi milionario a Pescara dove un fortunato baciato dalla fortuna ha vinto 465 mila euro.

L’estrazione del Superenalotto è stata realizzata nella ricevitoria della tabaccheria di via Firenze 27.

Il fortunato vincitore del Superenalotto è anonimo, la schedina era a cinque pannelli che ha totalizzato 6 punti 4ss, 6 punti 4 e 16 punti 3ss nella tabaccheria.

L’annuncio arriva da un comunicato ufficiale della Sisal.

La combinazione vincente di ieri è: 14,15,51,55,61,73. Numero jolly: 4. Numero superstar: 79.

Non è la prima volta che la provincia di Pescara viene baciata dalla fortuna; a giugno dello scorso anno a Penne l’ultima vincita di rilievo, grazie al 6 centrato dopo tanto tempo con un sistema frazionato da Sisal in varie quote, ciascuna delle quali posto a casa un milione e centomila euro.

In Abruzzo furono due i fortunati: un giocatore di Notaresco e uno di Penne.