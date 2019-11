Camper amico, l’ufficio mobile a L’Aquila

L’AQUILA – È partita l’iniziativa “Camper amico – Ufficio mobile”.

Si chiama “Camper amico – Ufficio mobile” l’iniziativa promossa dalla Ugl anziani e dall’Acai (Associazione Cristiana Artigiani Italiani) di L’Aquila e come finalità ha quella di portare al cittadino vari servizi. Il camper ufficio stazionerà nei vari progetto CASE offrendo assistenza sindacale, sociale e per l’immigrazione. Quindi esigenze di compilazione di modelli 730, Isee, pensioni, contenziosi vari, immigrazione.

Oggi il camper ufficio ha stazionato nel progetto CASE di Paganica, riscuotendo consenso da alcuni cittadini che hanno fatto visita alla postazione, con Franco Marulli, responsabile regionale per il welfare anziani della Ugl e responsabile del patronato Acai, che ha illustrato quello che sono gli obiettivi della iniziativa. Come spiegato dallo stesso Marulli, l’obiettivo è quello di “avvicinare il cittadino a tutti quei sevizi, che per esigenze logistiche, non vengono raggiunti dfacilmente. Attenzione particolare sarà rivolta agli anziani”. Ad affiancare l’iniziativa, Fabrizio Di Marco che con la sua esperienza alla Prefettura raccoglierà tutte le esigenze che riguardano il mondo dell’immigrazione.