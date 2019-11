Pea L’Aquila, come guadagnare con i Social

Pea, Social Media Marketing, l’esperto Umberto Macchi torna a L’Aquila per due giorni dedicati all’universo dei social.

Il corso Pea in Social Media Marketing sarà strutturato in due giorni di formazione, il 19 e 20 novembre. Al centro delle lezioni del Social & Digital Coach Umberto Macchi le nuove digital strategies legate ai settori del Business e della Comunicazione.

Tra gli obiettivi del corso: essere padroni delle situazioni, capire che Tipo di cliente abbiamo di fronte, saper leggere segnali verbali e non verbali, trasformare i Lead in clienti nelle trattative, conoscere le tecniche di vendita già aggiornate, sapere come impostare una pianificazione di vendita.

Il corso è organizzato da Pea Informa, Ente di Formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con Il Capoluogo d’Abruzzo.

Pea, il corso di Umberto Macchi

Come trasformare i Lead e le Relazioni in Business, come funzionano i Registri Comunicativi sui Social, come calibrare la Comunicazione in base al TIPO. Saranno questi i principali temi approfonditi nella due giorni formativa, che arriva dopo i primi corsi a L’Aquila e ad Avezzano.

Le lezioni si terranno nella sede di Pea Informa a L’Aquila, sulla S.S. 17 bis, martedì 19 dalle 14:30 alle 18:30 e mercoledì 20 novembre dalle 09:30-13:00 14-18:30. Alla fine del corso ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per chi si iscriverà entro giovedì 14 novembre è prevista un’agevolazione sul prezzo.

Per iscriversi: telefonare al numero 0862680625, oppure scrivere all’indirizzo mail socialmedia@peainforma.com .

Umberto Macchi, il guru dei Social Media Marketing torna a L’Aquila

Umberto Macchi ricopre il ruolo di Training & Learning Manager presso la Direzione Marketing e Comunicazione di Banca Mediolanum. Da anni è speaker del Seminar “Sharing” e poi del Seminar “Centodieci è Condivisione” itinerante sul territorio Italiano. Ad oggi più di 170 edizioni per un totale di circa 75.000 persone coinvolte.

Nell’era digitale “vendere” assume il significato di convertire le relazioni che si intrecciano online, in un business che vada a vantaggio di tutti gli attori in gioco. Autore del libro ‘La Conversione, questa sconosciuta’, Umberto Macchi, come un moderno Frank Bettger, accompagna il lettore alla scoperta della conversione, fornendo tecniche e strumenti per trasformare i Social in strumento di Marketing e Business.

Pubbliredazionale a pagamento