Bisenti, ancora nessuna traccia di Palmerino Piccirilli

Le ricerche continuano, ma di Palmerino Piccirilli, 83enne di Bisenti, non c’è ancora nessuna traccia.

L’uomo è scomparso ormai dallo scorso 21 ottobre. Sono circa 40 i soccorritori impiegati sul campo, FF.OO., Vigili del Fuoco, CNSAS, pattuglie della squadra Soccorso Alpino Militare del 9° Reggimento Alpini L’Aquila, Volontari della Protezione Civile e Unità Cinofile.

Si batte da giorni l’intera zona di Bisenti, tra anfratti, casolari, strade di collegamento con Castilenti e Teramo.

Indagini tuttora in corso. Nel briefing tenutosi ieri mattina, in Prefettura, si è deciso di proseguire nell’attività di ricerca, ampliando l’area di perlustrazione e focalizzando l’attenzione nell’area della città di Teramo, ex luogo di lavoro e meta di frequenti visite da parte di Palmerino Piccirilli.

“Chiunque ne avesse notizia – la richiesta della Prefettura di Teramo – in particolare i viaggiatori che usufruiscono dei mezzi di trasporto pubblici, urbani ed extraurbani, può contattare l’Arma dei Carabinieri (112), o qualsiasi altra Centrale Operativa (113, 115, 117, 118)“.