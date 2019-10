L’Aquila – Mercoledì tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sia al mattino sia poi nelle ore pomeridiane; nubi più compatte in serata, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +6°C e +16°C.

In Abruzzo tempo asciutto nella mattinata con cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il territorio; al pomeriggio come anche in serata locali piogge interesseranno i settori settentrionali, mentre altrove il tempo si manterrà stabile.

In Italia molto nuvoloso al nord Italia e piogge o pioviggini diffuse al mattino tranne che in Piemonte. Piogge possibili anche al pomeriggio e in serata sulle regioni orientali e in Liguria, tempo più stabile altrove. Neve sotto i 1800 metri sulle Alpi orientali in nottata. Giornata all’insegna del maltempo tipicamente autunnale con piogge diffuse su tutte le regioni. Al mattino piogge in Toscana, Umbria e Marche, dal pomeriggio piogge in arrivo anche sul Lazio e in Abruzzo. Tempo in gran parte instabile al Sud con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge sparse. Al mattino deboli piogge solo in Puglia e isole maggiori, al pomeriggio peggiora anche in Calabria con piogge e acquazzoni. Possibili piogge sparse anche in serata.

Temperature in calo su tutta l’Italia.

(Centro Meteo Italiano)