Mezza maratona, vince L’Aquila

Domenica 27 ottobre la “Mezza maratona dell’Aquila – Città del Mondo”. 1500 atleti per le vie della città.

L’AQUILA – Si sono dati appuntamento per il Silenzio davanti alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante), e poi via, lungo i 21 km di percorso (o 5, a seconda della categoria) della “Mezza maratona dell’Aquila – Città del Mondo”. Sono stati 1500 gli atleti iscritti, tra cui 2 consiglieri dell’ambasciata russa, 3 di quella francese e numerosi appartenenti ai corpi di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Croce Rossa, Alpini, Protezione civile e molti altri. Dal punto di vista strettamente sportivo, i più attesi sono stati l’atleta azzurro di Paratriathlon Gianni Sasso e le campionesse di pattinaggio a rotelle Alessandra Susmeli e Federica Di Natale. A prevalere El Jebli Hajjaj.

Al di là dell’aspetto sportivo, però, la mezza maratona nell’anno del decennale è voluta essere una “vetrina” per il mondo sportivo e non solo sulle bellezze dell’Aquila. Non a caso, infatti, gli atleti sono passati anche per Palazzo Ardinghelli e le Anime Sante, come omaggio agli atleti delle ambasciate di Russia e Francia, che hanno sostenuto il restauro dei due importanti simboli aquilani.

Alla fine, quindi, vince L’Aquila, con ristoranti e strutture ricettive in “overbooking” da giovedì, 1500 partecipanti (per contare solo gli atleti, senza accompagnatori) – di cui solo il 30% dall’Abruzzo e gli altri da fuori regione – e una splendida vetrina su una città che si sta rialzando. Ci vuole ancora molto? Il traguardo è lontano? Sì, ma ogni tanto è bene ricordare al mondo che comunque L’Aquila c’è e ce la sta facendo, con il sostegno di molti.

(Foto e video alle Anime Sante di Daniele Di Benedetto)

L’arrivo.