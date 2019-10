Lavori all’ITET di Tagliacozzo, nessuna ricollocazione

Nessun allarme per l’ITET “Argoli” di Tagliacozzo. Lo assicura il presidente della Provincia Angelo Caruso al Consiglio comunale.

Consiglio comunale a Tagliacozzo. Su invito del sindaco Vincenzo Giovagnorio interviene il Presidente della Provincia Angelo Caruso, che assicura che per l’ITET “A. Argoli” non è prevista né soppressione, né ricollocazione, ma sono previsti lavori di adeguamento sismico della struttura, attualmente allo studio dell’Ente provinciale: “La Provincia – ha dichiarato il presidente Caruso – lo deve a questo Comune, perché Tagliacozzo ci ha concesso gratuitamente l’uso dell’edificio per ospitare l’ITET ormai da quasi vent’anni. Siamo fortunati perché la struttura è predisposta all’installazione di dissuasori sismici alla base delle fondamenta dove è presente una ‘camera d’aria’ che permetterà di lavorare non invasivamente e senza sacrificare ambienti attualmente fruiti dalla scuola. I soldi ci sono. quindi il lavoro sarà fatto”.

La precisazione, dopo che i consiglieri Vincenzo Montelisciani, Romana Rubeo, Maurizio Di Marco Testa, Manuela Marletta e Lorenzo Colizza hanno firmato una mozione in cui chiedevano l’istituzione di una “commissione consiliare straordinaria a salvaguardia dell’ITET”.

“Non c’è bisogno di alcuna Commissione straordinaria – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Giovagnorio – perché le vecchie problematiche che nascono molto prima del nostro insediamento, sono in via di risoluzione. La nostra Amministrazione non ha bisogno di ‘commissariamenti’, siamo operativi h24 e seguiamo con estrema attenzione tutti gli iter burocratici posti in atto per il bene pubblico del nostro Territorio comunale: i risultati positivi sono davanti agli occhi di tutti, anche di chi non li vuol vedere. La nostra Amministrazione si è posta come primo obbiettivo del mandato la risoluzione definitiva dei problemi relativi all’edilizia scolastica e sono tre anni che lavora alacremente in questa direzione. Questo ha fatto sì che tra pochi giorni inizieranno i lavori del nuovo Campus Scolastico: una delle strutture più all’avanguardia dell’intero territorio nazionale. Oltre a ciò manca pochissimo all’inaugurazione del nuovo Stadio ‘Luca Poggi’ in località Sant’Onofrio, campo di quarta generazione, unico nel suo genere in tutto il centro Abruzzo. Due strutture moderne e funzionali che i ragazzi di Tagliacozzo meritano e che siamo orgogliosi di lasciare in consegna alle nuove generazioni. Tutto questo e molto altro, se serve ricordarlo, in soli tre anni di amministrazione”.

Duro anche l’intervento dell’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giovagnorio il quale ha deplorato “le continue e dannose strumentalizzazioni politiche portate avanti dalle opposizioni per intralciare gli importantissimi progetti che l’Amministrazione comunale sta attuando per il Territorio”. L’Assessore Giovagnorio, nella sua qualità di consigliere provinciale riconfermato, ha poi ribadito gli impegni presi dal Presidente Caruso e il grande lavoro portato avanti per giungere in tempi strettissimi ad appaltare i lavori del nuovo Campus.