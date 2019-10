Hot Rod Garage, l’old style di moda a L’Aquila

L’AQUILA – Cucina tradizionale e atmosfere anni Cinquanta, arriva Hor Rod Garage.

Nuova apertura a L’Aquila, con il bar risto pub Hot Rod Garage di via Durini, gestito da Michela Celi. Il locale si trova dalla parte di sopra del Carrefour di via Panella, accanto alla palestra My Gym.

Da questa mattina porte aperte ai nuovi clienti, che hanno potuto apprezzare l’ambientazione “old style” customizzata con auto e moto d’epoca. Location che strizza l’occhio ai favolosi anni Cinquanta e rimanda al genere di pub resi celebri dalla nota scena del twist di John Travolta e Uma Turman in Pulp Fiction.

Per quanto riguarda la cucina, a farla da padrona è la tradizione abruzzese, con piatti tipici, come la pecora al cotturo, e panini farciti con carne di cinghiale.

Un “matrimonio” Abruzzo-USA, animato anche dalla musica dal vivo.