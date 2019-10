Commissione adozioni, l’avvocato Monia Scalera al posto di Caterina Longo

L’AQUILA – Dopo le dimissioni di Caterina Longo, la Conferenza delle Regioni ha ratificato la designazione dell’avvocato Monia Scalera.

La Conferenza delle Regioni ha ratificato oggi la designazione dell’avvocato Monia Scalera, indicata dalla Regione Abruzzo, in seno alla Commissione per le Adozioni internazionali. All’avvocato Scalera vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Marco Marsilio per questo importante incarico.

L’avvocato Scalera subentra a Caterina Longo, moglie dell’assessore Piero Fioretti, che si è dimessa dopo le note polemiche che hanno contribuito a configurare a una sorta di riorganizzazione del partito. Giuseppe Bellachioma “promosso” al livello nazionale, il partito abruzzese posto sotto il coordinamento del deputato aquilano Luigi D’Eramo e infine (forse) il passo indietro della moglie dell’assessore, che così libera la Lega Abruzzo anche dall’ultimo imbarazzo degli ultimi mesi.