Premio Polidoro, le minacce ai giornalisti al centro della 18esima edizione

Il Premio giornalistico dedicato a Guido Polidoro diventa maggiorenne.

Il Premio Polidoro, un appuntamento ormai consolidato per i giornalisti abruzzesi è stato presentato questa mattina all’Aquila all’Emiciclo.

Un’edizione importante, non sia per la sua “longevità” ma soprattutto per il tema “caldo” di quest’anno.

L’edizione 2019 del Premio Polidoro è dedicata infatti alle problematiche riguardanti le minacce, aggressioni e intimidazione ai giornalisti e si avvale della collaborazione di “Ossigeno”, l’osservatorio nazionale istituito per iniziativa degli organismi di categoria, che monitora questa criticità che, sempre più, si caratterizza come una vera minaccia alla libertà di stampa.

Il bando è riservato ai giornalisti professionisti e pubblicisti che potranno presentare gli articoli e i servizi pubblicati tra l’1 novembre 2018 e il 31 ottobre 2019, riguardanti aspetti significativi della cultura, dell’economia, della società e delle tradizioni popolari abruzzesi.

Il tema delle minacce e delle intimidazioni ai giornalisti è sempre più diffuso anche per via dei recenti fatti di cronaca nazionale.

Come ad esempio quanto accaduto al collega Daniele Piervincenzi che si trovava a Ostai il novembre 2017 con l’operatore Edoardo Anselmi, dove si è beccato una testata sul naso da Roberto Spada, fratello del boss Carmine, infastidito dalle domande di Piervincenzi, che allora lavorava per Nemo, sul suo presunto sostegno a Casapound nella campagna elettorale per il rinnovo del consiglio municipale.

Il video della testata che gli fratturò il naso ha fatto il giro d’Italia e del mondo.

Spada è stato poi condannato a sei anni, con l’aggravante del metodo mafioso e Piervincenzi seppur faticosamente si è lasciato alle spalle questa esperienza continuando il suo cammino professionale.

Nonostante l’Abruzzo da questo punto di vista sia un posto “tranquillo”, sicuramente non possono essere dimenticati alcuni nomi eccellenti della carta stampata, che per fare giornalismo d’inchiesta hanno perso la vita.

In Italia sono 11 i giornalisti uccisi: Giuseppe Alfano, Carlo Casalegno, Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giuseppe Fava, Mario Francese, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Giancarlo Siani, Giovanni Spampinato, Walter Tobagi.

Di questi omicidi, 9 sono riconducibili direttamente alla criminalità organizzata. Poi ci sono anche Ilaria Alpi o Miran Hrovatin, diornalisti “detective” che hanno colmato vuoti investigativi importanti, perdendo la vita in circostanze ancora oggi non del tutto chiare.

Questa mattina alla presentazione del Polidoro c’era il presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta, che ha ribadito l’importanza del premio.

“Anche quest’anno il bando del Polidoro è rivolto a tutti i giornalisti abruzzesi e italiani che hanno scritto della nostra regione sotto diversi profili”, ha spiegato al microfono del Capoluogo.it.

“Abbiamo scelto di soffermarci sul tema delle minacce ai giornalisti non solo per la sua attualità ma anche perchè viene da chiedersi come mai ci siano queste problematiche pur vivendo in un mondo democratico”.

Il presidente Pallotta ha ricordato che oggi in Italia sono 13 i giornalisti che vivono sotto scorta perchè minacciati dalla criminalità organizzata, “colleghi minacciati che svolgono una professione democratica. Per questo vogliamo adesso esaminare tutte le conseguenze che questo tipo di criticità presenta nel nostro mondo, ripercuotendosi a livello di opinione pubblica e di convivenza civile”, ha concluso.

Oltre al presidente Pallotta era presente anche il presidente del Consiglio Regionale abruzzese Lorenzo Sospiri, il Capo area L’Aquila della Bper, Danilo Maurizio; il componente dell’esecutivo nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Nicola Marini e i famigliari di Guido Polidoro.