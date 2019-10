Bzona Gol, ecco i vincitori della settimana

Bzona Gol torna con nuovi, bellissimi gol. Solo uno potrà salire sul podio del vincitore.

Nuovo appuntamento con Bzona Gol, nuovi verdetti dai campi di Serie D ed Eccellenza. Quali sono i gol che entrano nelle nostre nomination? Eccezionalmente, in Serie D, proponiamo ben cinque gol. Tre invece le nomination di Eccellenza. Solo uno per ogni categoria salirà al primo posto, quale?

Come ormai d’abitudine vivremo momenti di pura follia sportiva con Mattia e Richard, i ragazzi di Abruzzo Calcio Ignorante, e riproporremo lo schieramento della nostra Top 15 di giornata, il 5-5-5 eletto dagli addetti ai lavori, a premiare i migliori in campo di giornata. E per concludere il videomessaggio di Niccolò Valenti, giocatore del Matelica, ex L’Aquila Calcio.

Tutto questo nella puntata di Bzona Gol. Di seguito il link della trasmissione.