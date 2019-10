Decreto sisma, sul tavolo la nomina di Legnini commissario

Oggi pomeriggio il premier Conte incontra i governatori sul Dl sisma. Sul tavolo anche la nomina di Giovanni Legnini come nuovo commissario per la ricostruzione.

Incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i governatori delle regioni colpite dal terremoto. Sul tavolo, a cui partecipa una delegazione dell’Anci, ci saranno anche il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oltre a Marco Marsilio (Abruzzo), Luca Ceriscioli (Marche) e un rappresentante della Regione Umbria. Tra le novità del provvedimento, che dovrebbe essere approvato stasera dal Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, la nomina di Giovanni Legnini nuovo commissario del governo per la ricostruzione post sisma. Legnini prenderebbe il posto di Piero Farabollini, in carica dall’ottobre 2018.

Al posto di Legnini, attualmente consigliere regionale di opposizione, dovrebbe subentrare il primo dei non eletti, Pierpaolo Pietrucci.

A tal proposito, il presidente Marco Marsilio ha comunque tenuto a precisare al Capoluogo.it che “la nomina del commissario non è stata oggetto del tavolo di confronto, non è stata sottoposta all’attenzione degli intervenuti e non risulta presente nel testo del decreto. La nomina di Legnini sarebbe una scelta squisitamente politica della maggioranza di Governo” e quindi inserita in un secondo momento, probabilmente allo scadere del mandato di Farabollini, a dicembre prossimo.