Castel del Monte, il sogno si spezza in finale al Borgo dei Borghi

Per Castel del Monte il sogno di essere incoronato il Borgo dei Borghi 2019 si spezza in finale.

Non ce l’ha fatta Castel del Monte alle fasi finale della trasmissione “Il Borgo dei Borghi” in onda su Raitre, ad avere la meglio su Bobbio, il vincitore di questa edizione.

Non è bastato a convincere i telespettatori e la giuria l’appello fatto dal Comune d Castel del Monte che invitava tramite la pagina Facebook a sosteneree il piccolo borgo durante la fase finale di ieri sera.

“La nostra avventura con Il Borgo dei Borghi 2019 finisce alla fase finale! Abbiamo fatto la nostra bella figura, rappresentando i borghi abruzzesi incontaminati dal turismo mordi e fuggi.

Ci avete dimostrato un affetto immenso e ci avete commosso, ringraziamo tutti per la passione e il supporto che ci ha portati alla fase finale.

Grazie, grazie, grazie! Siamo Tutti Castel del Monte…”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.

A vincere questa edizione quindi è stato Bobbio. A pesare sull’esito, oltre al voto del pubblico a casa, i giudizi di Mario Tozzi, Philippe Daverio e Margherita Granbassi, che compatti hanno favorito il paese emiliano.

Una consolazione comunque per Castel del Monte c’è stata, perchè anche se non è riuscito a conquistare il podio finale, è il secondo dei borghi più belli per regione.

Queste le classifiche di questa edizione del “Borgo dei Borghi”:

Classifica finale

1 posto: Bobbio, Emilia Romagna

2 posto: Palazzo Acreide, Sicilia

3 posto: Rotondella, Basilicata

4 posto: Laigueglia, Liguria

I borghi più belli per Regione

Liguria – Laigueglia

Abruzzo – Castel del Monte

Toscana – Cetona

Calabria – Bruzio

Veneto – Fratta Polesine

Marche – Gradara

Lombardia – Tremosine sul Garda

Basilicata – Rotondella

Lazio – Vitorchiano

Friuli Venezia Giulia – Strassoldo

Molise – Bagnoli del Trigno

Basilicata – Rotondella

Trentino Alto Adige – Tassullo

Puglia – Bovino

Valle d’Aosta – Gressoney–Saint Jean

Sicilia – Palazzolo Acreide

Umbria – Lugnano in Teverina

Piemonte – Cella Monte

Emilia Romagna – Bobbio

Campagnia – Castellabate

Sardegna – Aztara

Per l’Abruzzo, nelle fasi iniziali, c’erano in gara anche Caramanico Terme e Pescocostanzo.