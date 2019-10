Castel del Monte, countdown per la corona del Borgo dei Borghi

È il giorno di Castel del Monte, in finale nel Contest Il Borgo dei Borghi 2019. Sarà il paese aquilano il Borgo più Bello d’Abruzzo?

“Vogliamo ringraziarvi uno per uno, ma vi chiediamo un ultimo sforzo: oggi, domenica 20, in diretta su Rai3 dalle 20:30, Castel del Monte se la giocherà al televoto contro gli altri borghi italiani in lizza per il titolo di Borgo dei Borghi. In studio, a rappresentare i castellani, ci saranno Davide D’Angelo e Giulia Sulli. Saranno 5 per ogni cellulare i voti che si potranno esprimere nel corso della serata, inviando un sms al numero che verrà reso noto a inizio puntata”. Il messaggio del Comune, candidato al titolo di Borgo più bello.

Non resta, allora, che aspettare questa sera e sintonizzare il televisore su Rai3, per sostenere Castel del Monte e la bellezza del territorio aquilano.

Foto di Dino Pelini