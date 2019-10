Palazzetto dei Nobili tinto di rosso per Abruzzo Horror Literary Contest

Palazzetto dei Nobili si tingerà di rosso per la Prima edizione dell’Abruzzo Horror Literary Contest.

L’Abruzzo Horror Festival si presenta all’Aquila con la prima edizione del concorso letterario a tema in un suggestivo scenario del cuore storico della città.

La giuria dell’Abruzzo Horror Literary Contest è composta da Salvatore Santangelo, giornalista professionista, scrittore e docente; Alessandra Prospero, giornalista, poetessa ed editrice; Federico Del Monaco, poeta, scrittore e sceneggiatore teatrale.

La cerimonia di premiazione si terrà dopo il reading a cura della Compagnia dei Poeti dell’Aquila, Les verset maudits II.

C’è tempo fino al 25 ottobre per partecipare al concorso.

La premiazione ci sarà sabato 3 novembre alle 17,30.

REGOLAMENTO:

Il concorso si articola in due sezioni:

Poesia inedita

Racconto inedito breve.

Il tema

Sono ammessi a partecipare elaborati poetici o narrativi che ricalchino il genere horror, dal racconto gotico ai grandi poeti tormentati e visionari.

I testi devono contenere dunque elementi reali ed elementi di carattere soprannaturale o surreale atti a suscitare nel lettore sentimenti di ribrezzo, di repulsione, di paura o di raccapriccio.

Sezioni

Sez. A Poesia inedita Lunghezza massima 35 righe carattere Times New Roman dimensione 12

Sez. B Racconto inedito breve (Max 5 cartelle da 1800 battute ciascuna Tot. 9000 battute).

Quote di partecipazione

La partecipazione è gratuita. Non sono previsti rimborsi per spese d’albergo e di viaggio.

I concorrenti possono partecipare a entrambe le sezioni.

Partecipazione

Gli elaborati vanno inviati via mail all’indirizzo di posta elettronica Info@abruzzohorrorfestival.it, ENTRO E NON OLTRE IL 25 OTTOBRE 2019 ORE 23.59

Nel corpo della mail andranno inseriti i dati anagrafici, di residenza e i recapiti dell’autore; in allegato il testo con cui si partecipa senza firma, la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno con la firma e l’autorizzazione, anch’essa firmata, al trattamento dei dati personali.

È sufficiente l’invio di un foglio firmato scannerizzato la seguente dicitura: “Dichiaro che l’opera presentata è opera del mio ingegno” e “Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento da parte dell’—————- dei dati ai fini inerenti il concorso cui partecipo”

Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati ed è consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.

L’organizzazione non assume responsabilità per eventuali deprecabili plagi. La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli autori delle norme di questo regolamento, e della pubblicazione del loro nome in ordine al premio vinto.

L’autore resterà esclusivo proprietario della propria opera e libero di pubblicare con altri editori. Non saranno corrisposti diritti d’autore. Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a: Info@abruzzohorrorfestival.it

Giuria

La giuria è composta da personaggi che operano nel mondo della cultura (scrittori, poeti, docenti, giornalisti) che verranno comunicati entro il 25 ottobre 2019 tramite canali social ufficiali del festival

I vincitori

I vincitori del primo secondo e terzo premio saranno avvisati via telefono o mail 7 giorni prima della premiazione, che si terrà domenica 3 novembre alle ore 17.30 a Palazzetto dei Nobili – Centro Storico L’Aquila.

Per una precisa scelta organizzativa di equità la stessa persona non potrà vincere il primo premio di entrambe le sezioni, quindi il primo classificato della sezione A sarà necessariamente persona diversa dal primo classificato della sezione B.

I premi sono in via di definizione e verranno comunicati sempre 7 giorni prima della premiazione

Possono ritirare i premi solo i vincitori o le persone da essi delegate con relativa modulistica.