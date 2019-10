Gaetano Quagliariello a Grandangolo, lo sguardo dall’Europa all’Abruzzo

Nuovo appuntamento con Grandangolo. David Filieri intervista il senatore Gaetano Quagliariello.

Dal generale al particolare, dall’Europa all’Abruzzo, per finire a L’Aquila; tanti i temi trattati nella puntata di Grandangolo dedicata al senatore Gaetano Quagliariello, leader di Idea.

«L’Europa – ha sottolineato il senatore Gaetano Quagliariello – non riesce più a trovare la sua anima. L’Europa dei padri era legata a un sentire comune e fondamentalmente trovava la sua essenza in radici comuni che venivano coniugate anche considerando il momento storico. Oggi l’Europa è una necessità ancor più di ieri, perchè nel mondo globalizzato le singole nazioni non possono competere, ma deve ritrovare quel comune sentire».

Per quanto riguarda invece le questioni locali, sulla Giunta Marsilio: «È presto per dare giudizi, i primi mesi sono serviti per una sorta di revisione interna della macchina di Governo, inoltre la coalizione è squilibrata, con la Lega molto più forte degli altri partiti, ma naturalmente questo non può essere una colpa della stessa Lega, anzi. Tutto questo però ha comportato delle difficoltà e ha dato l’impressione di un lavoro che ha riguardato maggiormente l’interno della coalizione. Non credo se ne potesse fare a meno, ma questo periodo deve essere circoscritto. Ora è necessario un cambio di passo».

L’intervista integrale.