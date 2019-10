Vaccini, campagna antinfluenzale: ecco quando si inizia

L’AQUILA – Vaccini, la campagna antinfluenzale partirà il 30 ottobre.

Raffreddore, febbre e sintomi congestionanti. Di fronte all’ondata influenzale che sta per colpire, stima l’Osservatorio influenza, circa 6 milioni di italiani, arriva l’arma per affrontarla.

Le Asl di competenza avranno il compito di attivare tutte le modalità operative necessarie, nel rispetto dell’accordo tra Governo e Regioni. La Giunta regionale ha stabilito, con apposita delibera, la data del 30 ottobre per l’inizio della campagna 2019/2020.

Per difendersi dai malanni di stagione, allora, a partire da mercoledì 30 ottobre sarà possibile effettuare le vaccinazioni.

Basterà una sola dose di vaccino per garantire l’immunizzazione per l’intera stagione. La vaccinazione, è bene ricordarlo, non è obbligatoria, ma è consigliata e raccomandabile per quei soggetti che, indipendentemente dall’età, soffrono di una patologia cronica, così come per gli over 65.