METEO L'AQUILA

L’Aquila, mercoledì tempo asciutto con qualche nube previsioni

In Abruzzo condizioni di tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi sia sulla costa che sulle aree interne al mattino come anche nel pomeriggio. In serata si rinnovano le condizioni di tempo stabile con qualche nube sparsa.