D’Eramo, su delibera Asp solo approfondimenti

L’AQUILA – Riunione di Giunta regionale, sotto la lente la delibera di Fioretti sulle nomine Asp. E D’Eramo precisa: “Nessuno scontro”.

Tanta carne al fuoco per la Giunta regionale, che nell’ultima seduta ha approvato diversi provvedimenti. Provvedimenti da approvare, ma anche da annullare. Da verificare, infatti, i profili di legittimità della delibera targata Piero Fioretti relative all’Asp, l’Azienda di servizi alla persona di Pescara. Sul punto, il commissario della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, ha confermato che sulla delibera sono in corso approfondimenti, ma ha smentito categoricamente ricostruzioni “grottesche” che vedrebbero uno scontro tra il presidente Marsilio e l’assessore Fioretti proprio su questa questione.

Anche per quanto riguarda la stabilità della Giunta regionale, D’Eramo ha assicurato che non ci sono in corso “riflessioni” sulla rappresentanza leghista in Regione. E tanto vale anche per Fioretti e Nicoletta Verì, considerati gli assessori più a rischio, dopo il vertice di Martinsicuro con Salvini. Al momento, quindi, nessun rimpasto all’orizzonte.