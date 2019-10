Giornate FAI d’autunno, tutte le bellezze da visitare nell’aquilano

FAI, tutte le bellezze della provincia dell’Aquila da visitare nelle due giornate Fai d’autunno (12 e 13 ottobre)

Le Giornate Fai d’autunno sono un evento nazionale di richiamo per i sostenitori dell’ente con sede a Milano e che ha nella sua mission la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale e artistico del Bel Paese.

Di rilievo è risultata la scelta del Gruppo Fai Sulmona Tre Valli di puntare tutto su uno dei borghi più belli d’Italia, Pescocostanzo, con i suoi angoli, l’arte del ferro battuto e dell’oro, il tombolo e il paesaggio caratteristico.

La delegazione dell’Aquila ha puntato sul caratteristico Comune di Navelli, su Caporciano e Bominaco, mentre il gruppo della Marsica ha proposto il comune di Scurcola Marsicana.

Sono intervenuti il capo della delegazione Fai dell’Aquila Vincenza Turco, il docente di archeologia dell’Università dell’Aquila Fabio Redi, il consigliere regionale Fabrizio Montepara, il capo delegazione del gruppo Fai Sulmona-Tre Valli, Franca Leone e quello del gruppo Fai della Marsica Maria Cristina Pace, la docente della scuola media statale Dante Alighieri Patrizia Dundee, il sindaco del comune di Navelli, Paolo Federico, e il sindaco del comune di Caporciano, Ivo Cassiani.

Giornate Fai d’autunno: i luoghi da visitare in provincia dell’Aquila

CAPORCIANO (AQ)

Attraverso i tesori della Piana di Navelli

Bominaco Oratorio S. Pellegrino

Apertura sabato dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30

Chiesa Abbaziale | Via Madonnella Salita del Castello

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Scuola Primaria “San Pio delle Camere”

L’arte a Caporciano

Chiesa della Madonna Addolorata | Piazza XX Settembre

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Visite a cura dei Volontari Congrega di San Pietro

Chiesa di San Benedetto Abate | Piazza XX Settembre

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Chiesa di San Pietro In Valle | Via S.Pietro

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Visite a cura dei Volontari Congrega di San Pietro da Coporciano

L’AQUILA I ragazzi danno voce alla città attraverso monumenti e piazze

Novantanove Passi alla Scoperta del centro storico | Villa Comunale-Forte Spagnolo

Apertura sabato dalle 10:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17

Apertura domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Scuola Secondaria di Primo grado “Dante Alighieri”

POGGIO DI ROIO – L’AQUILA

L’arte barocca extra-moenia

Santuario Santa Maria della Croce | Piazza del Santuario

Apertura sabato dalle 10 alle 13:30 e dalle 14.30 alle 17

Apertura domenica dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 17:30

Visite a cura di: ASBUC Roio

NAVELLI (AQ)

Attraverso i tesori della Piana di Navelli

Chiesa di Santa Maria delle Grazie A Civataretenga | Strada Statale 17

Apertura sabato dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17

Visite a cura del Comune di Navelli

GRUPPO FAI SULMONA – TRE VALLI

PESCOCOSTANZO (AQ)

Pescocostanzo: un gioiello rinascimentale sugli altipiani maggiori d’Abruzzo

Palazzo De Capite | Via Campo dei fiori

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Punto di incontro: gazebo in via Ottavio Colecchi – Chiesa e convento di Gesù e Maria

Visite a cura di: Volontari FAI

Palazzo Fanzago e Museo del Merletto A Tombolo * | Piazza Municipio – Palazzo Fanzago

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 Pomeriggio: 15-16

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12. Pomeriggio: 15-16.

Punto di incontro: gazebo in via Ottavio Colecchi – Chiesa e convento di Gesù e Maria

Visite a cura del Dr.Luigi Di Tella, Direttore del Museo

Si potrà visitare la Scuola del Merletto a Tombolo, una delle poche esistenti in Italia, dedicata alla formazione degli artigiani e aperta a bambini e adulti. Le visite si potranno effettuare nei seguenti orari: sabato 12 ottobre dalle 16,30 alle 17,30 e domenica 13 ottobre dalle 12 alle 13.

Chiesa di Santa Maria del Suffragio dei Morti | Via Falconio Diomede, 1

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno ai seguenti orari: mattina 10-11-12. Pomeriggio: 14,30-15,30-16,30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno ai seguenti orari: mattina 10-11-12. Pomeriggio: 14,30-15,30-16,30

Punto di incontro: gazebo in via Ottavio Colecchi – Chiesa e convento di Gesù e Maria

Visite a cura di: Volontari FAI

Bosco di Sant’Antonio | SP 55 per Cansano

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. Le visite guidate alla Riserva saranno effettuate solo la mattina con partenza dei gruppi nei seguenti orari: 10,30 – 11,30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. Le visite guidate alla Riserva saranno effettuate solo la mattina con partenza dei gruppi nei seguenti orari: 10,30-11,30

Le visite guidate al Bosco saranno effettuate solo la mattina in entrambe le giornate e con prenotazione obbligatoria: amatrekking@gmail.com Tel. 333 4291109

Punto di incontro: Banchetto all’ingresso principale del bosco.

Visite a cura di: Ama Trekking

Basilica di Santa Maria del Colle (Collegiata) | Via Falconio Diomede, 1

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

Visite a cura di: Volontari FAI

Chiesa di Gesù e Maria e Convento dei Francescani | Via Cosimo Fanzago

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

Visite a cura di: Volontari FAI

Il Borgo Pescocostanzo

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

In occasione delle Giornate FAI i parcheggi saranno gratuiti per tutto il fine settimana

Punto di incontro: gazebo in via Ottavio Colecchi – Chiesa e convento di Gesù e Maria

Visite a cura di: Volontari FAI

GRUPPO FAI DELLA MARSICA

SCURCOLA MARSICANA (AQ)

Scurcola Marsicana la “sentinella” protagonista della battaglia tra Svevi e Angioini e la sua storia

Chiesa di S. Egidio * | Piazza G.Garibaldi

Apertura sabato dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “A.Torlonia” di Avezzano

Castello Orsini | Via Vallone

Apertura sabato dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “A.Torlonia” di Avezzano

Chiesa S.S. Trinità | Piazza del Mercato

Apertura sabato dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Compatibilmente con l’orario delle Funzioni Religiose

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “A. Torlonia” Avezzano

Chiesa e Convento di S. Antonio Da Padova | S.S. 5

Apertura sabato dalle 15 alle 17. Inizierà una visita ogni mezzora

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Visite a cura di: Volontari FAI

Chiesa Santa Maria della Vittoria | Piazza della Chiesa,10

Apertura sabato dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “A. Torlonia” di Avezzano

Palazzi Storici del Borgo | Via Corradino

Apertura sabato dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “A. Torlonia” di Avezzano