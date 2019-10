L’Aquila – Giovedì tempo asciutto nel corso della giornata; sole prevalente al mattino, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Nubi sparse anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +7°C e +19°C.

In Abruzzo giornata caratterizzata dal tempo stabile. Ampi spazi di sereno nella mattinata su tutta la regione, innocui addensamenti invece al pomeriggio su gran parte del territorio alternati a qualche schiarita. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

In Italia molte nubi in transito sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo associati. Addensamenti a tratti compatti specie al mattino e poi nuovamente in nottata, maggiori schiarite invece durante la parte centrale della giornata.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro Italia per nubi in transito sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Maggiori addensamenti soprattutto al mattino, quando non si escludono locali pioviggini specie sulle zone interne toscane. Acquazzoni e temporali al Sud nelle ore diurne, con fenomeni anche intensi specie su Sicilia orientale, Calabria ionica e Salento. Fenomeni in esaurimento dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi sia su tutte le regioni.

(Centro Meteo Italiano)