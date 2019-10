L’Aquila – Mercoledì giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +19°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il territorio sia al mattino sia poi al pomeriggio; qualche nube in serata specie sui settori interni.

In Italia tempo per lo più stabile al Nord ma con molte nubi in transito per lo più ai bassi strati. Al mattino deboli piogge solo su Liguria e Api occidentali, al pomeriggio fenomeni sparsi sulle Alpi tuttavia di debole intensità, piogge anche in serata sulla Liguria, Alpi e prealpi. Condizioni meteo stabili al centro Italia con sole prevalente al mattino eccetto in Toscana con nubi irregolari in transito. Schiarite prevalenti anche al pomeriggio eccetto in Toscana con nubi anche compatte, deboli piogge in serata sulla Toscana settentrionale, asciutto altrove. Giornata per gran parte stabile e soleggiata al sud Italia eccetto in Sicilia dove non si esclude la possibilità di piogge o temporali sul settore meridionale e orientale dell’isola. Fenomeni tuttavia in attenuazione in serata.

Temperature in aumento nelle minime in diminuzione le massime al nord Italia.

(Centro Meteo Italiano)