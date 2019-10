Giornate FAI d’Autunno, cosa visitare in provincia dell’Aquila

Tornano sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 le Giornate FAI d’Autunno, un grande evento giunto all’ottava edizione realizzato dai Gruppi FAI Giovani. Ecco cosa vedere in provincia dell’Aquila.

Anche quest’anno i Gruppi FAI hanno individuato itinerari tematici e aperture speciali, per consentire la visita a luoghi solitamente inaccessibili, insoliti e straordinari.

Per gran parte si tratta di palazzi nobiliari, chiese, castelli, aree archeologiche, giardini, architetture industriali, botteghe artigiane, musei borghi che custodiscono antiche tradizioni e che ancora una volta consentiranno di svelare spazi sorprendenti e sconosciuti dell’Abruzzo. Un weekend unico, irrepetibile a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva a ottobre.

Quest’anno le Giornate FAI d’Autunno sono, dedicate a Giacomo Leopardi e partono dal suo retaggio poetico, dalla ferma convinzione della forza delle nuove generazioni, incarnata in lui stesso che, duecento anni fa, a ventuno anni, scrisse i versi immortali dell’Infinito, e dall’idea che senza immaginazione, senza entusiasmo non possiamo essere individui felici che cooperano per grandi cose che interessano l’umanità intera. Questo è lo stesso stato d’animo che alberga nei giovani d’oggi che con speranza volgono lo sguardo a un futuro che sognano migliore.

Il FAI ha da sempre a cuore le nuove generazioni e da anni la Fondazione è al lavoro per rendere i propri beni sostenibili dal punto di vista energetico: da ottobre 2019, con consapevolezza della grande attenzione che l’emergenza climatica esige, dedica la grande campagna nazionale di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia”, al sostegno di questo importante obiettivo: sul sito www.fondoambiente.it fino al 20 ottobre sarà dedicata ai nuovi iscritti la speciale quota di iscrizione di 29 euro anziché 39.

In un momento storico in cui l’impegno a favore della sostenibilità ambientale e dello sviluppo di una coscienza ecologica è cruciale, lo scopo del FAI è duplice: la Fondazione, da un lato, si prefigge di ridurre le emissioni di CO² non più del 15% entro il 2023 come da obiettivo fissato nel piano strategico 2014 bensì del 20%, forti dei risultati già conseguiti – dal 2014 al 2018 i Beni del FAI hanno emesso 139 tonnellate in meno di CO²; dall’altro intende creare un progetto didattico per comunicare ai visitatori le azioni virtuose e ripetibili messe in atto nei Beni. Favorendo l’implementazione di tecnologie all’avanguardia e contribuendo alla sensibilizzazione verso questi temi è possibile investire nel futuro dell’arte, della cultura e del paesaggio di questo Paese, che deve proiettarsi in avanti nel rispetto dell’ambiente.

In Abruzzo sono 63 i luoghi della cultura aperti al pubblico in 16 borghi tra i più interessanti della regione e le visite saranno guidate dai volontari Fai, da Apprendisti Ciceroni delle scuole del territorio o, in alcuni casi, dal personale della struttura.

Tutti i dettagli sulle aperture sul sito www.giornatefai.it e su www.fondoambiente.it, mentre di seguito sono indicate le specifiche relative alle aperture in Abruzzo. Le iniziative si svolgeranno anche in caso di condizioni meteorologiche avverse salvo ove espressamente indicato.

Giornate FAI d’Autunno, ecco borghi e luoghi da visitare in provincia di L’Aquila

DELEGAZIONE FAI DI L’AQUILA

CAPORCIANO (AQ) Attraverso i tesori della Piana di Navelli

Bominaco Oratorio S. Pellegrino

Apertura sabato dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30

Chiesa Abbaziale | Via Madonnella Salita del Castello

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Scuola Primaria “San Pio delle Camere”

L’arte a Caporciano

Chiesa della Madonna Addolorata | Piazza XX Settembre

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Visite a cura dei Volontari Congrega di San Pietro

Chiesa di San Benedetto Abate | Piazza XX Settembre

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Chiesa di San Pietro In Valle | Via S.Pietro

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Visite a cura dei Volontari Congrega di San Pietro da Coporciano

L’AQUILA I ragazzi danno voce alla città attraverso monumenti e piazze

Novantanove Passi alla Scoperta del centro storico | Villa Comunale-Forte Spagnolo

Apertura sabato dalle 10:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17

Apertura domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Scuola Secondaria di Primo grado “Dante Alighieri”

POGGIO DI ROIO – L’AQUILA

L’arte barocca extra-moenia

Santuario Santa Maria della Croce | Piazza del Santuario

Apertura sabato dalle 10 alle 13:30 e dalle 14.30 alle 17

Apertura domenica dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 17:30

Visite a cura di: ASBUC Roio

NAVELLI (AQ)

Attraverso i tesori della Piana di Navelli

Chiesa di Santa Maria delle Grazie A Civataretenga | Strada Statale 17

Apertura sabato dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17

Visite a cura del Comune di Navelli

GRUPPO FAI SULMONA – TRE VALLI

PESCOCOSTANZO (AQ)

Pescocostanzo: un gioiello rinascimentale sugli altipiani maggiori d’Abruzzo

Palazzo De Capite | Via Campo dei fiori

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

Punto di incontro: gazebo in via Ottavio Colecchi – Chiesa e convento di Gesù e Maria

Visite a cura di: Volontari FAI

Palazzo Fanzago e Museo del Merletto A Tombolo * | Piazza Municipio – Palazzo Fanzago

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 Pomeriggio: 15-16

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12. Pomeriggio: 15-16.

Punto di incontro: gazebo in via Ottavio Colecchi – Chiesa e convento di Gesù e Maria

Visite a cura del Dr.Luigi Di Tella, Direttore del Museo

Si potrà visitare la Scuola del Merletto a Tombolo, una delle poche esistenti in Italia, dedicata alla

formazione degli artigiani e aperta a bambini e adulti. Le visite si potranno effettuare nei seguenti orari: sabato 12 ottobre dalle 16,30 alle 17,30 e domenica 13 ottobre dalle 12 alle 13.

Chiesa di Santa Maria del Suffragio dei Morti | Via Falconio Diomede, 1

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno ai seguenti orari: mattina 10-11-12. Pomeriggio: 14,30-15,30-16,30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno ai seguenti orari: mattina 10-11-12. Pomeriggio: 14,30-15,30-16,30

Punto di incontro: gazebo in via Ottavio Colecchi – Chiesa e convento di Gesù e Maria

Visite a cura di: Volontari FAI

Bosco di Sant’Antonio | SP 55 per Cansano

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. Le visite guidate alla Riserva saranno effettuate solo la mattina con partenza dei gruppi nei seguenti orari: 10,30 – 11,30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. Le visite guidate alla Riserva saranno effettuate solo la mattina con partenza dei gruppi nei seguenti orari: 10,30-11,30

Le visite guidate al Bosco saranno effettuate solo la mattina in entrambe le giornate e con prenotazione obbligatoria: amatrekking@gmail.com Tel. 333 4291109

Punto di incontro: Banchetto all’ingresso principale del bosco.

Visite a cura di: Ama Trekking

Basilica di Santa Maria del Colle (Collegiata) | Via Falconio Diomede, 1

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

Visite a cura di: Volontari FAI

Chiesa di Gesù e Maria e Convento dei Francescani | Via Cosimo Fanzago

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

Visite a cura di: Volontari FAI

Il Borgo Pescocostanzo

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30

I gruppi con guida partiranno nei seguenti orari: mattina 10-11-12 e pomeriggio 14,30-15,30-16,30

In occasione delle Giornate FAI i parcheggi saranno gratuiti per tutto il fine settimana

Punto di incontro: gazebo in via Ottavio Colecchi – Chiesa e convento di Gesù e Maria

Visite a cura di: Volontari FAI

GRUPPO FAI DELLA MARSICA

SCURCOLA MARSICANA (AQ)

Scurcola Marsicana la “sentinella” protagonista della battaglia tra Svevi e Angioini e la sua storia

Chiesa di S. Egidio * | Piazza G.Garibaldi

Apertura sabato dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “A.Torlonia” di Avezzano

Castello Orsini | Via Vallone

Apertura sabato dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “A.Torlonia” di Avezzano

Chiesa S.S. Trinità | Piazza del Mercato

Apertura sabato dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Compatibilmente con l’orario delle Funzioni Religiose

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “A. Torlonia” Avezzano

Chiesa e Convento di S. Antonio Da Padova | S.S. 5

Apertura sabato dalle 15 alle 17. Inizierà una visita ogni mezzora

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Visite a cura di: Volontari FAI

Chiesa Santa Maria della Vittoria | Piazza della Chiesa,10

Apertura sabato dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “A. Torlonia” di Avezzano

Palazzi Storici del Borgo | Via Corradino

Apertura sabato dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “A. Torlonia” di Avezzano

Giornate FAI d’Autunno, i luoghi da visitare nelle altre province

PROVINCIA DI CHIETI

DELEGAZIONE FAI E GRUPPO FAI GIOVANI CHIETI

CHIETI

Chiesetta di Santa Maria Al Tricalle | Via Tricalle, 1

Apertura sabato dalle 15:30 alle 18:30 Ultima visita alle ore 18

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 Ultima visita alle ore 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Statale “Isabella Gonzaga”

La Collezione d’Arte Ubi Banca di Chieti | Via Colonnetta, 24

Apertura sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Inizio ultima visita ore 12 e ore 17.30

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultima visita ore 12 e ore 17.30

RIPA TEATINA (CH) Ripa Teatina, passi nel borgo

Palazzo Monaco | Via Nicola Marcone

Apertura sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultima visita alle ore 12 e alle ore 17.30

Apertura domenica dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultima visita ore 12 e ore 17:30.

Visite a cura della Consulta dei Giovani di Ripa Teatina e degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “M.Buonarroti” Ripa Teatina

Chiesa Madre di San Pietro Apostolo | Via dello Zingaro, 36

Apertura sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultima visita ore 12 e ore 17.30

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultima visita ore 12 e ore 17.30 nel pomeriggio.

Le visite sono sospese dalle ore 11 alle ore 12 durante la funzione religiosa.

Visite a cura della Consulta dei Giovani di Ripa Teatina e degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “M. Buonarroti” Ripa Teatina

Parcheggio suggerito: campo sportivo in via Chieti; il ritrovo per la formazione dei gruppi sarà al banchetto FAI in Piazza Martiri Ungheria; unico ingresso al percorso di visita sarà da via Nicola Marcone.

Convento di Santa Maria della Pietà | Piazza G. Marconi

Apertura sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultima visita ore 12 e ore 17,30

Apertura domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultima visita ore 12 e ore 17,30

Visite a cura della Consulta dei Giovani di Ripa Teatina e degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “M. Buonarroti” Ripa Teatina

Parcheggio suggerito: campo sportivo in via Chieti; il ritrovo per la formazione dei gruppi sarà al banchetto FAI in Piazza Martiri Ungheria; unico ingresso al percorso di visita sarà da via Nicola Marcone.

Chiesa di Santo Stefano | Via Santo Stefano

Apertura sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultime visite ore 12 e ore 17.30

Apertura domenica dalle 9:00 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultime visite ore 12 e ore 17.30

Visite a cura della Consulta dei Giovani di Ripa Teatina e degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “M.Buonarroti” Ripa Teatina

Parcheggio suggerito: campo sportivo in via Chieti; il ritrovo per la formazione dei gruppi sarà al banchetto FAI in Piazza Martiri Ungheria; unico ingresso al percorso di visita sarà da via Nicola Marcone.

Il Torrione | Piazza Martiri d’Ungheria

Apertura sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultime visite ore 12 e ore 17.30

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Ultime visite ore 12 e ore 17.30

Visite a cura della Consulta dei Giovani di Ripa Teatina e degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “M.Buonarroti” Ripa Teatina

Parcheggio suggerito: campo sportivo in via Chieti; il ritrovo per la formazione dei gruppi sarà al banchetto FAI in Piazza Martiri Ungheria; unico ingresso al percorso di visita sarà da via Nicola Marcone.

ORTONA (CH) La storia di Ortona attraverso i sui tesori

Biblioteca Diocesana * | Largo Riccardi

Apertura sabato dalle 9:30 alle 12.30 e dalle 15:30 alle 17:30

Ultime visite ore 11.30 e ore 16.30

Apertura domenica dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30

Ultime visite ore 11.30 e ore 16.30

Per Palazzo Corvo e Biblioteca Diocesana la visita verrà organizzata in gruppi con partenza dal banchetto FAI predisposto in Largo Ricciardi.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Superiore “Acciaiuoli-Einaudi” di Ortona, Istituto

Commerciale di Ortona

Complesso Monumentale di Sant’Anna * | Corso Garibaldi

Apertura sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30

Ultime visite ore 11:30 e ore 16.30

Apertura domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30

Ultime visite ore 11:30 e ore 16.30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Superiore “Volta” di Francavilla al Mare e Ortona, Liceo Classico di Ortona

La visita presso il Complesso Monumentale di Sant’Anna verrà organizzata in gruppi che partiranno dal banchetto FAI allestito in loco

Palazzo Corvo | Corso Matteotti – Quartiere Terravecchia

Apertura sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30

Ultime visite ore 11.30 e ore 16.30

Apertura domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30

Ultime visite ore 11.30 e ore 16.30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Superiore “Acciaiuoli-Einaudi” di Ortona, Istituto

Commerciale di Ortona

Per Palazzo Corvo e Biblioteca Diocesana la visita verrà organizzata in gruppi con partenza dal banchetto FAI predisposto in Largo Ricciardi.

DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO

Luoghi d’arte, architettura, acqua e alpe: Giuliopoli, Rosello, Borrello e l’ambiente naturale.

ROSELLO (CH)

Giuliopoli: “Borgo di Fondazione”

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Visite a cura dei Volontari FAI

Ogni ulteriore informazione presso i banchetti Info Point FAI presenti in tutti i punti di partenza degli itinerari.

Rosello: “L’Antico Borgo Caracciolino”

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Ogni ora partiranno visite accompagnate.

Ultima visita accompagnata ore17

Visite a cura dei Volontari FAI

Ogni ulteriore informazione presso i banchetti Info Point FAI presenti in tutti i punti di partenza degli itinerari.

Riserva Naturale Regionale “Abetina di Rosello” | Via Santa Liberata

Apertura sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Note: Sentiero Natura : partenze ore 10 – 15

Sentiero Escursionistico : partenza ore 10

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 18

Note: Sentiero Natura : partenze ore 10 -14,30.

Sentiero Escursionistico : partenza ore 10

Visite a cura degli Accompagnatori media montagna e personale Guide Riserva, Volontari FAI

Presso i banchetti Info Point FAI, presenti in tutti i punti di partenza degli itinerari, potrete trovare ogni ulteriore informazione

BORRELLO (CH)

Riserva Naturale Regionale “Cascate del Verde” | Strada Provinciale sangritana

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Partenza passeggiate sul sentiero Belvedere e Sentiero cascata: ore 10 – 11,30 – 12 – 16.

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Partenza passeggiate sul sentiero Belvedere e Sentiero cascata: ore 10 – 11,30 – 12 – 14,30 – 1.

Visite a cura degli Esperti del paesaggio e Naturalisti – volontari FAI e Apprendisti ciceroni del Liceo Artistico G. Palizzi di Lanciano

Borrello: “L’Antica Civitas Burrelli” *

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Ogni ora partono visite accompagnate. Ultima visita accompagnata ore 17.

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18

Ogni ora partono visite accompagnate. Ultima visita accompagnata ore 17.

Visite a cura dei Volontari FAI

DELEGAZIONE FAI DI VASTO

CUPELLO (CH) Cupello: note di arte, storia, tradizioni

Palazzo Boschetti | Via Silvio Spaventa, 3-5-7

Apertura sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19:30

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19:30

Visite a cura diegli Apprendisti Ciceroni Scuola Secondaria di primo grado di Cupello, Polo Liceale “Pantini Pudente” di Vasto

Area Archeologica di Colle Polercia | loc. Colle Polercia

Apertura sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

Apertura domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Scuola Secondaria di primo grado di Cupello, Polo Liceale “Pantini Pudente” di Vasto

Campanile della Chiesa Natività di Maria Santissima | Piazza Garibaldi

Apertura sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Scuola Secondaria di primo grado di Cupello, Polo Liceale

“Pantini Pudente” di Vasto.

Palazzo Marchione | Corso Giuseppe Mazzini

Apertura sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19:30

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19:30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Scuola Secondaria di primo grado di Cupello, Polo Liceale “Pantini Pudente” di Vasto.

VASTO

Area Archeologica delle Terme Romane * | Via Adriatica

Apertura sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30

Apertura domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Tecnico Statale economico e tecnologico “F. Palizzi” di Vasto, Polo Liceale “Pantini Pudente” di Vasto,Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto, Comprensivo “G. Rossetti” di Vasto. Visite anche in lingua inglese

PROVINCIA DI PESCARA

DELEGAZIONE FAI E GRUPPO FAI GIOVANI PESCARA

ABBATEGGIO (PE) Il borgo: la pietra della case, la pietra delle chiese

Il Borgo: La Pietra delle Case e La Pietra delle Chiese

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30

Apertura domenica dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30

Visite a cura dei Volontari FAI, Associazioni locali, Apprendisti Ciceroni Istituto Omnicomprensivo di San Valentino

Alle Radici della Storia: Il Sito Archeologico di Valle Giumentina e L’Ecomuseo del Paleolitico

Località Vusciaca – Valle Giumentina

Apertura sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30

Visite a cura dei Volontari FAI e Gruppo FAI Giovani di Pescara

Tradizione e cibo: il farro e la tutela delle colture antiche

Abbateggio, Il Paese del Farro

Apertura sabato dalle 10 alle 18

Apertura domenica dalle 9:30 alle 18:30

Visite a cura dei Volontari FAI, Associazioni locali, Apprendisti Cicero Istituto Omnicomprensivo di

San Valentino

ROCCAMORICE (PE)

Escursione all’eremo di San Bartolomeo in Legio

Eremo San Bartolomeo In Legio | Località Vallone di S. Spirito

Apertura sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30

Apertura domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30

Visite a cura di guide ambientali, Volontari FAI

Si consiglia un abbigliamento adeguato (scarpe con suola scolpita e pantaloni lunghi)

PROVINCIA DI TERAMO

DELEGAZIONE FAI E GRUPPO GIOVANI DI TERAMO

CAMPLI (TE)

I luoghi della Rinascita

Palazzo Farnese | Piazza Vittorio Emanuele, 18

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S. Onofrio

Porta Angioina | Castelnuovo

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni

Casa Petroncelli | Corso Umberto I

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S. Onofrio

Ex Monastero di S. Maria degli Angeli | Via del Monastero, 19

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni IST Comprensivo Campli – S. Onofrio

Casa Palma | Via Palma

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 5 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S. Onofrio

Chiesa S. Paolo Apostolo | Via della Scala Santa

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Le visite saranno sospese durante la SS. Messa.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S. Onofrio

Parco Archeologico della Necropoli di Campovalano | SP262, Piazzale S. Gabriele – Frazione Campovalano

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17:30

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17:30

Visite a cura dell’Ufficio Turistico di Campli

Convento San Bernardino | Località Colle S. Lucia

Apertura sabato dalle 10 alle 15

Le visite saranno sospese durante la SS. Messa.

Visite a cura delle suore di clausura

Palazzo Ex Marziale | Via della Balena

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:00

Apertura domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S. Onofrio

Chiesa di Santa Maria In Platea | Piazza Vittorio Emanuele II, 12

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Le visite saranno sospese durante la SS. Messa.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S.Onofrio

Casa Ex del Paggio | Corso Umberto I

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S.Onofrio

Santuario della Scala Santa | Via della Scala Santa

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S. Onofrio

Palazzo Rozzi | Via del Teatro

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S. Onofrio

Torre del Melatino e Borgo di Nocella | Piazza Carlo Alberto – Nocella

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Ist. Comprensivo Campli – S. Onofrio

Museo Archeologico Nazionale | Piazza S. Francesco, 1

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S.Onofrio

Casa del Medico e del Farmacista | Corso Umberto I

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Ist. Comprensivo Campli – S. Onofrio

Chiesa di S. Pietro Apostolo di Campovalano | Strada Statale, 81 – Campovalano (vicino la necropoli)

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Le visite saranno sospese durante la SS. Messa.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo Campli – S. Onofrio

Chiesa della Madonna delle Piane | Via Carrese, 195 – Castelnuovo

Apertura sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Apertura domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Le visite saranno sospese durante la SS. Messa.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Istituto Comp. Campli – S. Onofrio Campli – S. Onofrio