Strade, le notti senza freni degli aquilani

Sono giunte in redazione diverse segnalazioni di residenti preoccupati per la condotta degli automobilisti in città.

Cittadini allarmati ci hanno segnalato che tra viale Corrado IV e via Beato Cesidio la sera e la notte è uno sfrecciare e sgommare continuo.

«Nelle ore notturne le macchine sgommano e inchiodano di continuo – lamenta un testimone -. Al mattino spesso troviamo segnali di frenata o dissuasori spostati come è successo la mattina di ieri, domenica 6 ottobre. Alle 21:30 di sabato 05 ottobre avevamo sentito il rumore di un forte botto e la mattina i dissuasori erano spostati.»

«È una situazione fuori controllo, senza freni, appunto, in tutti i sensi.»

Così come preoccupante è la situazione in via della Croce Rossa.

«Gli automobilisti usano questa strada come una pista da corsa.» lamenta una lettrice.

«Ho segnalato il fatto ai vigili, nessuna risposta. È pericolosissimo attraversare la strada anche sulle strisce pedonali. Nessuno interviene, non ci sono dissuasori e limiti bene in vista da nessuna parte.»

«Ci sono bambini, anziani che ogni giorno hanno bisogno di attraversare la strada e ricordo bene che la zona di cui parliamo fu già teatro di investimenti. Cosa si aspetta a fare qualcosa? Speravo nella nuova amministrazione ma sono rimasta delusa. Cosa aspettano? Che ci scappi il morto?»

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.