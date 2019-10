Exploring Abruzzo, alla scoperta di Roccamorice e Celestino V

Oggi, lunedì 7 ottobre, esce il secondo episodio del documentario a puntate Exploring Abruzzo di Damiano Crognali, giornalista, corrispondente dal Golfo per l’Agenzia Giornalistica Italia e video storyteller.

Prodotti e diffusi su Youtube, i video fanno parte di una serie di episodi dai 7 ai 15 minuti, realizzati per far conoscere ai più giovani, che guardano meno la televisione e molto di più la Tv in streaming, la regione Abruzzo dove l’autore è nato ma non ha mai abitato, in video evocativi e in presa diretta.

Il nuovo episodio è visibile in evidenza sul canale Youtube qui:

Youtube.com/damianocrognalitube

Il nuovo video è dedicato ad uno dei personaggi più importanti dell’Abruzzo, il papa Celestino V e ai luoghi di Roccamorice.

Alla domanda: perché lo fai? Perché un investimento di una tale portata per dei video online, Damiano Crognali ha risposto: “Perché l’Abruzzo si merita una serie su Amazon Prime oppure Netflix. Io gli sto scrivendo gli script e gli mostro che tra i più giovani c’è interesse per la nostra regione. Per uno che vive in Kuwait, questo è l’omaggio alla mia terra, che mi ha visto nascere”.