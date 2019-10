Fabrizio D’Esposito, i riti della montagna

L’AQUILA – Il giornalista del Fatto Quotidiano, Fabrizio D’Esposito, alla Festa della montagna.

Ha spesso i panni dell’esperto di politica e si è confrontato con il direttore Roberta Galeotti con quelli dell’antropologo, il giornalista del Fatto Quotidiano, Fabrizio D’Esposito.

«In Italia – ha sottolineato il noto giornalista – occorre pensare all’antropologia come questione primaria. In Abruzzo avete avuto la fortuna di avere avuto il grande antropologo Alfonso Maria di Nola, che ha studiato la tradizione dei Serpari di Colullo. Come la Puglia ha la Taranta, in Abruzzo ci sono tanti riti legati alla montagna e al territorio che rappresentano un unicum in tutta europa». Un «giacimento culturale» di inestimabile valore.

Tradizioni da riscoprire, quindi, anche perché «in passato questi riti veniveno visti come segno di arretratezza culturale».

Dalla Perdonanza celestiniana, alle processioni del Venerdì Santo, la Madonna che scappa di Sulmona, fino alle “streghe abruzzesi”, quindi, il territorio ha un ricco patrimonio su cui far leva per un sviluppo turistico che rispetti l’identità dei luoghi.

L’intervista integrale.