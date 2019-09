Transumanza 2019, da L’Aquila a Foggia sul tratturo Magno

Ieri mattina è partita da Collemaggio la rievocazione della transumanza, organizzata come ogni anno dal veterinario dottor Pierluigi Imperiale, impegnato da anni nella valorizzazione dell’antico rito della migrazione stagionale delle greggi dall’Abruzzo alla Puglia.

È partita il 27 settembre da Campotosto con greggi e cavalieri la XIII edizione di questa importante rievocazione storica che vede impegnati decine di volontari ogni anno. Attraverso l’Alto Aterno – con tappa a Montereale – le greggi sono arrivate ieri nel piazzale antistante la Basilica dirette, poi, a Peltuinum. Percorreranno quindi i sentieri battuti per secoli fino ad arrivare a Foggia, l’8 ottobre. Ma quest’anno non terminerà qui: percorrendo i tratturi pugliesi, nella seconda settimana di ottobre verrà reso omaggio a Matera, capitale europea della cultura.

I pastori impiegavano 15 giorni con le loro pecore, ma era un tempo molto variabile: dipendeva in gran parte dalle condizioni meteorologiche e dallo stato di salute delle greggi alla partenza e poi, come sempre, dagli imprevisti. Noi di solito forziamo il passo negli attraversamenti cittadini o pericolosi per il traffico, dove non possiamo essere accompagnati da animali, così posssiamo fare anche più ore di cammino ogni giorno rispetto ai nostri predecessori. 10 giornate di cammino piene per arrivare dal Piazzale di Santa Maria di Collemaggio fino in Piazza dell’Epitaffio a Foggia, con tappe lunghe anche fino a 30 km.