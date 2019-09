Ama L’Aquila, il primo anno di Gianmarco Berardi

Un anno di bilanci per Gianmarco Berardi, commercialista e amministratore unico dell’Ama, partecipata del Comune dell’Aquila.

Il Capoluogo.it ha voluto osservare da vicino, ascoltando proprio Berardi, per sentire come sono andati questi primi 365 giorni all’interno dell’Ama.

Gianmarco Berardi si è trovato davanti a una società che stava vivendo un momento di difficoltà; da subito nei primi mesi da amministratore ha chiesto la possibilità di redigere un piano di risanamento aziendale, che avrebbe permesso di intervenire in modo definitivo “sulla crisi cronica dell’Ama”, ed avrebbe consentito all’amministratore unico di razionalizzare le spese e di rivedere gli sprechi.

“Negli ultimi anni – ha spiegato Berardi al microfono del Capoluogo.it – l’Ama ha attraversato momenti molto difficili, soprattutto da quando la Regione Abruzzo non ha pagato i contributi sul tpl di 900 mila euro annui”.

“Questa mancanza di fondi – ha chiarito – ha fatto si che l’azienda cumulasse delle perdite che poi via via hanno eroso il patrimonio aziendale. Per cui alla fine mi sono trovato a fare un lavoro che è più quello del commercialista che quello dell’amministratore”.