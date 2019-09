Alpini in Bianco e Nero, la mostra ANFE che ne racconta la storia

Storia alpina in vetrina. Dal 30 ottobre il progetto ANFE a Savona per partecipare al concorso “La vetrina più bella”

Il Progetto “Alpini in Bianco e Nero”, colorati da “cimarò”, nasce dalla collaborazione di ANFE Pescara con ANFE Savona, allo scopo di far conoscere due realtà italiane, diverse, ma entrambe unite dall’amore per la tradizione italiana e la propria Patria.

Dal 30 settembre al 6 ottobre verranno esposte in vetrina al Café Boselli di Savona, foto, testi canzoni e Storia degli Alpini, per partecipare al concorso “La vetrina più bella”, organizzato dall’ÁNA in occasione del 22 raduno del I raggruppamento.

“Abbiamo pensato di rendere omaggio agli Alpini scegliendo le foto che sono state esposte nel capoluogo abruzzese, presso il Parco del Castello a L’Aquila, in occasione dell’adunata del 2015, ed altre foto presenti su siti Web”.

La Mostra fotografica dal titolo “Gli Alpini… ci sono sempre!” fu organizzata a L’Aquila dall’Associazione Nazionale Alpini e dalle Truppe Alpine dell’Esercito. Le immagini di archivio ANA, sono state scelte tra le più significative, che testimoniano da sempre l’impegno delle “Penne nere” sia in Italia che all’estero. “Questi scatti sono stati ”rubati” agli Alpini mentre prestano il loro aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali: Vajont, Irpinia, Friuli , Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Afghanistan e Africa”.

“Abbiamo completato la miniMostra anche con immagini della I e II Guerra mondiale caratterizzanti l’impegno degli Alpini ed alcune foto di figure storiche importanti che, in qualità di patrioti, ne amavano gli ideali e lo spirito: D’Annunzio, Garibaldi e Verdi, tanto che quest’ultimo utilizzò il copricapo degli Alpini nella sua famosissima Opera “Ërnani”.

“Si ringraziano: lo Scrittore Gianfranco Giustizieri, i Giornalisti Domenico Logozzo, Goffredo Palmerini (Presidente ANFE Abruzzo), l’Archivio del Vittoriale, l’Artista Graziano Martini e tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita del progetto”.

Foto di www.jamesmagazine.it