“Vizio di Stato”, la lente di PresaDiretta su L’Aquila

L’Abruzzo “vanta” la maggior spesa pro capite nel gioco d’azzardo. Rai3 a L’Aquila con la trasmissione PresaDiretta.

Italiani, popolo di giocatori. Siamo quelli che giocano di più in tutta Europa, 1 milione e mezzo sono i giocatori a rischio. Slotmachine, gratta e vinci, lotto e lotterie, scommesse sportive, bingo. Ma chi ci guadagna davvero? Con l’inchiesta “Vizio di stato” in onda lunedì 30 settembre, alle 21.45 su Rai 3, PresaDiretta entra nel mondo del gioco d’azzardo legale. Un giro di affari da 107 miliardi di euro all’anno e lo Stato ne mette in tasca 10,3. E quanto resta invece, nelle tasche dei giocatori?

L’Abruzzo vanta la maggior spesa pro capite nel gioco d’azzardo, oltre 2035 euro all’anno quando la media nazionale è di 1678 euro. E sono migliaia le persone coinvolte. In quell’immenso cantiere che è L’Aquila oggi, a dieci anni di distanza dal terremoto, di slot machine ce ne stanno davvero tante sparse tra la città e la provincia, il centro e la periferia, i bar e i locali dedicati. Nel 2015 si contavano più slot machine per abitante che nel resto d’Italia, addirittura una slot ogni 83 residenti nella provincia. Gli aquilani nel 2017 avrebbero giocato più di 289 milioni di euro solo alle macchinette. È il gioco è sempre più una malattia a giudicare dall’aumento di persone che si rivolgono al Serd, il Servizio per le dipendenze patologiche del capoluogo abruzzese.

Pescara è la città della regione dove nel 2017 si è speso di più in macchinette e affini. 295 milioni di euro, soprattutto alle slot.

Quali sono i costi per lo Stato della ludopatia? A PresaDiretta l’allarme dei medici che denunciano un fenomeno in crescita costante, una vera e propria epidemia non raccontata. Come fronteggiarla? PresaDiretta ha fatto un viaggio nel mondo del gioco, non solo in Italia ma anche in Francia e a Malta. Il boom dei guadagni, gli algoritmi che decidono chi vince e chi perde, le inchieste della magistratura e le infiltrazioni mafiose nel business del gioco d’azzardo. E infine le storie esemplari di chi ha sconfitto la patologia e si batte per un gioco misurato e consapevole.

Nello Studio di PresaDiretta gli ospiti di Riccardo Iacona: il dottor Onofrio Casciani e la sua equipe che formano gli operatori sanitari ad affrontare la ludopatia. Simona Neri, sindaco toscano che da anni gira l’Italia per informare sui rischi del gioco patologico. Filippo Torrigiani, consulente della Commissione Parlamentare Antimafia che ha realizzato il report sui legami tra criminalità organizzata e gioco d’azzardo. I cittadini di Tor Pignattara a Roma, che hanno impedito l’apertura di una Sala Giochi h24 nel loro quartiere.

E poi l’appuntamento con “Futuro Presente”, le inchieste dedicate al mondo che verrà, con OSLO SENZA AUTO. Oslo, la prima città al mondo che ha deciso di liberarsi del tutto dalle auto. Come si fa a ridisegnare radicalmente una capitale e trasformarla in una città a emissioni zero?

“VIZIO DI STATO” e “OSLO SENZA AUTO” Sono un racconto di Riccardo Iacona con Raffaella Pusceddu, Andrea Vignali, Alessandro Macina, Fabrizio Lazzaretti, a cura di Raffaele Marco Della Monica.