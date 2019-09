Liceo Cotugno alla Giornata europea delle lingue

Per la Giornata Europea delle Lingue 2019 il Centro Linguistico di Ateneo e il Liceo Linguistico “Cotugno” dell’Aquila organizzano una serie di eventi.

La Giornata europea delle lingue si svolgerà giovedì 26 settembre ed è rivolta a studenti delle scuole medie e superiori.

La mattina del 26 settembre più di 300 studenti del Liceo Linguistico “Cotugno” dell’Aquila invaderanno le strade del centro per partecipare a una caccia al tesoro multilingue con partenza da piazza Palazzo alle 9.00.

Contemporaneamente, nei locali del Palazzetto dei Nobili si susseguiranno brevi performance teatrali, role playing, ‘Camera caffè’, recitazione di poesie, tutto rigorosamente nelle quattro lingue straniere d’interesse (inglese, francese, tedesco e spagnolo) a cura degli studenti e delle studentesse del Liceo Linguistico.

Seguirà un Laboratorio di Canto nelle quattro lingue in collaborazione con una classe del Liceo Musicale ‘Cotugno’.

Verrà inoltre presentato un montaggio di interviste rilasciate dai vari immigrati che a vario titolo risiedono sul territorio aquilano e che portano, insieme alla propria esperienza personale, le marche di una lingua e di una cultura che rappresentano un arricchimento per le comunità locali.

Le lingue saranno le protagoniste anche durante il pomeriggio, quando, a partire dalle 14:30, il DSU (Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila) metterà a disposizione le proprie aule per ospitare una serie di laboratori linguistici interattivi rivolti alle classi 3°, 4° e 5° del Liceo Linguistico, organizzati e curati dal Centro Linguistico di Ateneo diretto dal docente Juan Carlos Barbero.

Ci saranno anche esperti dell’Ateneo per affrontare insieme ai ragazzi alcune problematiche dello studio delle lingue da varie prospettive scientifiche: la glottodidattica attraverso il gioco, le difficoltà della traduzione, le trappole dell’interpretariato, gli scioglilingua e i proverbi, la sottotitolatura per il cinema, il futuro delle lingue nel contesto mondiale.

“Da parte del Centro Linguistico di Ateneo la partecipazione all’evento è in piena sintonia con quanto fatto negli ultimi anni in termini di rapporto con la città e con le varie istituzioni che a vario titolo si occupano di lingue. Lo scopo è costruire una rete sempre più fitta di rapporti tra università e territorio nella prospettiva della internazionalizzazione promossa da anni dall’Ateneo che è inimmaginabile senza un vero contributo linguistico”, è quanto si legge in un comunicato del liceo linguistico “Cotugno”.

Il programma completo al link seguente.