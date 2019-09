Cento Smart Ambassador per l’Abruzzo: ecco i nomi

Cento ‘smart ambassador’, selezionati fra 250 profili di candidati, animeranno il blog di abruzzoturismo.it per contribuire alla promozione turistica dell’Abruzzo.

“Siamo una delle prime regioni ad avviare l’iniziativa, che trae spunto dal Piano strategico nazionale del Turismo – ha detto l’assessore regionale Mauro Febbo in conferenza stampa alla presenza di tanti fra i cento – e nasce con l’intento di coinvolgere ‘dal basso’ professionalità e passioni di racconto delle bellezze del territorio. Un tassello di un ampio quadro di promozione turistica per far uscire l’Abruzzo dai confini nazionali e attrarre più visitatori”.

Quadro nel quale rientra la campagna di marketing digitale partita a giugno che vede tra i risultati una media di 3.000 visitatori al giorno su abruzzoturismo.it; oltre 100mila partecipanti ai concorsi/contest, 60mila flyers digitali con proposte di itinerari e soggiorni scaricati, oltre 200.000 follower per visit.abruzzo sui social network, 170mila su Facebook e 30 mila su Instagram.

A spiegare i dettagli sono stati il direttore del Dipartimento Sviluppo economico e Turismo della Regione Abruzzo, Germano De Sanctis, il dirigente Francesco Di Filippo e il responsabile Marco Virno.

“La campagna digitale è partita in parallelo con quella dei mezzi tradizionali offline e si è sviluppata attraverso acquisto di spazi in campagne web tradizionali, utilizzando principalmente Google e il suo network e campagne social utilizzando soprattutto Facebook. In parallelo, avviata un’importante attività di Social Media Marketing che ha consentito la visualizzazione del video promozionale a oltre mezzo milione di persone”.

Quanto agli ‘smart ambassador’, con cadenza mensile sarà proposto un tema sul quale esprimersi con testi, foto e video: il primo è “l’autunno in Abruzzo”. Infine, sono oltre 40 milioni le visualizzazioni su Internet della campagna digitale ‘Abruzzo summer’ nelle regioni obiettivo, Lazio, Lombardia, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Marche, Toscana, Umbria. “Dato interessante – ha detto Febbo – siamo riusciti a superare per numero di follower alcune importanti fan pages di altre regioni, tra cui Puglia e Lazio”.

Smart Ambassador, ecco l’elenco completo dei nomi

Guido Alcini

Matteo Angelone

Luke Anthon

Jones Bargoni

Luca Benedetti

Francesco Bernabeo

Valentina Bevilacqua

Maria Alessandra Bolla

Brenda Desirèe Calibeo

Ilaria Capogrossi

Marino Cardelli

Eugenia Alessia Casamassima

Antonio Catani

Sabrina Cesarone

Sara Chiaranzelli

Stefano Ciaccia

Ginello Cimini

Matteo Ciommi

Marianna Colantoni

Valentina Collalti

Paola Contessa

Emilaina Dell’Arciprete

Aurora Di Benedetto

Lorenzo Di Cola

Simone Di Felice

Enzo Di Giambattista

Claudio Di Giammarco

Luana Di Lorito

Valentina Di Marcello

Nadia Di Matteo

Rosanna DI Michele

Fausto Di Nella

Carlo Di Primio

Giovanni Di Prinzio

Ivano Fassiotti

Luigi Fina

Niva Florio

Vincenzo Iacovoni

Roberta Isceri

Francesca Larcinese

Andrea Lucente

Daniela Luciano

Emanuele Maggiore

Ercole Manieri

Salvatore Marra

Giulio Mattiozzi

Alessandro Mellone

Mariagrazia Menna

Walter Moretti

Andrea Mucci

Marco Palazzo

Piera Paone

Cesare Paris

Daniele Patricelli

Gianluca Pesce

Giancarlo Pierannunzi

Carlotta Placanica

Daniele Polidoro

Vincenzo Prosperi

Roberto Rinaldi

Simone Roccheggiani

Simone Romano

Gianluca Salvitti

Fabio Santovito

Marco Santovito

Giulia Scappaticcio

Roberta Stornelli

Antonio Stroveglia

Serena Tacconelli

Francesco Tauro

Emidio Terra

Rossella Tirimacco

Mattia Torelli

Marco Treppiedi

Alessia Tricarico

Daniele Trotta

Loreto Valente

Fausto Verdecchia

Claudio Vernarelli

Jenny Viant Gomez

Cristiano Vignali

Venusia Vinciguerra

Mary Vischetti

Valeria Zappacosta