Abolizione proporzionale, in Commissione Bilancio non ci sono i numeri

L’AQUILA – Domani in commissione Bilancio la proposta di referendum per l’abolizione del proporzionale. Udc e Forza Italia contro.

Con 14 voti sicuramente favorevoli e 14 voti sicuramente contrari, domani in Commissione Bilancio sarà Forza Italia a decidere le sorti della proposta della Lega di sottoporre a referendum popolare l’abrogazione della quota proporzionale nella legge elettorale.

Contro la proposta si è già espressa l’opposizione, che tra PD e M5S può contare su 13 voti, a cui però si aggiungerà anche il voto contrario di Marianna Scoccia: «Le ragioni le spiegherò domani in Commissione», ha spiegato la consigliera Udc al Capoluogo.it. E 14 sono anche i voti sicuri per il sì: 10 a disposizione della Lega, 3 di FdI e 1 di Azione Politica. La partita, quindi, in Bilancio la chiuderà Forza Italia, con i suoi 3 voti rappresentati dal consigliere Daniele D’Amario.

A livello nazionale, la posizione di Forza Italia è stata espressa da Silvio Berlusconi: «Noi come orientamento non siamo estremamente favorevoli a trasformare la legge elettorale tutta in maggioritario perché il partito principale di ciascuna coalizione avrebbe in mano le sorti di tutta la coalizione, quindi io credo che una quota di proporzionale sia assolutamente indispensabile. Quella del referendum è un’idea recente: a noi è stato consegnato un testo solo lunedì scorso, quindi dobbiamo riunire i nostri organi che conosceranno gli approfondimenti fatti dai nostri esperti e poi Forza Italia prenderà una decisione».

Il tempo, però, è scaduto, visto che la proposta arriverà domani in commissione Bilancio, almeno in Regione Abruzzo. Oggi pomeriggio la riunione di Forza Italia dalla quale dovrebbe emergere la posizione del partito. Al momento, però, gli azzurri abruzzesi sono orientati a votare contro. Il provvedimento quindi non dovrebbe arrivare al successivo passaggio in Consiglio, convocato sempre per domani. Da verificare cosa ciò comperterà nei rapporti all’interno della maggioranza.