AMA per Sharper, il servizio di bus navetta

La Notte dei Ricercatori, il servizio di bus navetta

L’Azienda per la mobilità aquilana (Ama) ha reso noto di aver allestito un servizio di bus navetta gratuito in occasione della “Notte dei Ricercatori” (Sharper, organizzata dai Laboratori nazionali del Gran Sasso e dal Gssi e Street Science allestita dall’Università).

Questo l’itinerario del servizio che inizierà alle 17 del 27 settembre e durerà fino alle 2 del mattino del 28, con una frequenza di 25 minuti: via Piccinini (piazza d’Armi) – viale Corrado IV – viale della Croce Rossa – viale Gran Sasso (Fontana luminosa) – via Panella – via Savini – via D’Ascanio (centro commerciale) – via Cencioni (stadio Acquasanta) – via della Crocetta – tunnel di Collemaggio – terminal di Collemaggio e ritorno fino a via Piccinini (piazza d’Armi)

Alle 2.30 sarà effettuata una corsa nella zona ovest, con il seguente itinerario: viale Gran Sasso – Torrione – San Francesco – contrada Cianfarano – via Piccinini – viale Corrado IV – via Beato Cesidio – via Paolucci – via Amiternum – via Madonna di Pettino – via Antica Arischia – via Fermi – Coppito – Cese di Preturo – Progetto Case del Nucleo industriale di Sassa.