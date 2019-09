Ricostruzione, “delega sparita”: l’allarme di Marsilio e Biondi

“La delega alla ricostruzione è scomparsa dai radar del governo”. Ad affermarlo è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un allarme condiviso dal primo cittadino dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“Ho avuto conferma ieri sera, direttamente da Crimi, che non conserverà la delega alla Ricostruzione e che neanche lui sa chi se ne occuperà”, spiega Marsilio.

“Chiedo al Presidente del Consiglio di individuare subito un nuovo responsabile perché le regioni, le province, i comuni, i cittadini hanno bisogno di un interlocutore univoco. E voglio sperare che si tratti di una persona competente e già informata dei fatti, perché portare a spasso per mesi un altro sottosegretario che deve imparare da capo è una perdita di tempo che non ci possiamo permettere”.

Con questa dichiarazione il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, esprime la sua preoccupazione al premier Conte sugli impegni futuri per la ricostruzione post sisma del Centro Italia.

Direttamente chiamato in causa il capoluogo di regione, L’Aquila, con il sindaco Pierluigi Biondi che ha trasmesso una nota alla stampa.

“Il grido d’allarme lanciato dal presidente della Regione, Marco Marsilio, non può rimanere inascoltato e ci uniamo al suo appello affinché il presidente del Consiglio affidi al più presto la delega alla ricostruzione a un rappresentante del governo”, dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“I territori colpiti dal sisma 2009 e del Centro Italia non possono permettersi di attendere per mesi, come accaduto in un recentissimo passato, affinché venga individuato un esponente dell’esecutivo con cui dialogare di ricostruzione, programmazione e strategie per la rinascita delle aree terremotate. Dirò anche questo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lunedì sarà all’Aquila in occasione dell’avvio dell’anno scolastico” conclude il primo cittadino.