Sono entrate nel vivo le celebrazioni per il quarto raduno degli Alpini “Ricordando il Battaglione L’Aquila”.

Al motto “Tutti insieme 10 anni dopo”, fino a domani gli Alpini saranno protagonisti di tre giorni di ricordi, proposte e iniziative legate all’importante ruolo che le penne nere hanno sempre avuto nella storia della città e, tanto più, nel decennale del sisma.

Questa mattina è stata svelata la statua dedicata alla memoria del Maresciallo Maggiore Giovanni Vaccarelli – Medaglia d’argento al Valor Militare – donata al Comune dell’Aquila dal Gruppo Alpini “Vaccarelli – L’Aquila 2”, e realizzata dallo Scultore Valter Di Carlo. Proprio Di Carlo, ai microfoni de Il Capoluogo, aveva detto:

“Questa volta ho voluto omaggiare gli alpini con una statua che ne rappresenti gli ideali che li spingono da sempre. Ho voluto cercare di rendere visivo e immortale il momento in cui l’alpino, colpito a morte in guerra, viene innalzato in cielo. Non è più una statua, ma un martire che è andato a combattere per liberare e non per opprimere, un martire quindi degli ideali, di ciò che vale, in una dimensione in cui vengono messe le ali al cuore di tutti noi, come ci insegna Gesù Cristo, che si è immolato per liberarsi”

Le cerimonie coprono tutto il territorio aquilano. Presso il Villaggio degli Alpini di Fossa, si è tenuta la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti.

A Paganica, nella tarda mattinata, la riconsegna della Sede del Gruppo Alpini Paganica “F. Rossi”.

Nel pomeriggio le “prove” della grande sfilata che colorerà L’Aquila domattina: a partire dalle 15:30 di oggi in piazza San Bernardino si potranno ammirare labari, gagliardetti e vessilli nazionali, oltre alla fanfara alpina che accompagnerà le penne nere.

Dopo una tappa alla chiesa di Santa Maria del Suffragio per un omaggio alle vittime del terremoto del 2009, nella cappella della memoria, la sfilata si concluderà all’Emiciclo dove verranno consegnati degli attestati di riconoscimento per il decennale del Terremoto.

Sabato 14 e domenica 15 settembre, nell’ambito del IV Raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”, si svolgeranno due sfilate che attraverseranno il centro cittadino, con la contestuale chiusura alla circolazione delle strade interessate.

Nel dettaglio, sabato 14 settembre, in occasione della sfilata da piazza San Bernardino all’Emiciclo Regionale, con inizio alle 15.30, le modifiche alla viabilità riguarderanno il divieto di transito e sosta dalle 13.30 alle 17 in via Tedeschi, via e piazza San Bernardino, corso Vittorio Emanuele (portici), piazza Duomo, corso Federico II, viale Rendina e via Iacobucci. Su queste due ultime strade e in via XX settembre il divieto di transito è limitato alla fascia oraria compresa tra le 15.45 e le 16.45.

Domenica 15 settembre è in programma la grande sfilata che attraverserà il centro storico da viale Gran Sasso alla Basilica di Collemaggio, con inizio alle 10. L’ordinanza dispone in questo caso, l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione dalle 6 alle 13 lungo il percorso della sfilata: viale Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, viale Malta, via Castello, via Zara, via Signorini Corsi, via Tedeschi, piazza e via San Bernardino, corso Vittorio Emanuele (portici), corso Federico II, viale Rendina (tratto via XX Settembre/via Iacobucci), via Iacobucci e viale Collemaggio. Sarà limitata la circolazione anche nelle zone limitrofe nella stessa fascia oraria. In particolare, il Comando di Polizia municipale segnala la chiusura al transito veicolare nella fascia oraria 8-13 di via XX Settembre (con eccezione per i residenti nel tratto tra palazzo di giusticia e via Sant’Agostino), via Caldora (nel tratto tra il tunnel di Collemaggio e viale Collemaggio), via Porta Napoli e viale Crispi (con eccezione per i residenti fino a via Piave) e via Tagliacozzo, quest’ultima dalle 10 fino al passaggio della sfilata.

Infine, saranno in vigore l’inversione del senso di marcia in via Pescara, nel tratto Porta Castello-via Strinella, e il senso unico alternato regolato da movieri a Porta Leoni, per i residenti del quartiere Santa Maria di Farfa.

Il Comando di Polizia municipale invita gli utenti della strada ad utilizzare per quanto possibile percorsi alternativi rispetto all’area interessata e, comunque, a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea apposta per l’occasione.