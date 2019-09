Alpini, memoria e gratitudine dell’Aquila nel decennale

L’AQUILA – Il ricordo grato in scena a L’Aquila per gli Alpini. Il IV Raduno riempie la città di colori ed emozioni forti, al motto “Tutti insieme 10 anni dopo”.

Un appuntamento speciale, dal sapore immancabile del decennale, il raduno oggi al secondo giorno.

Al centro del Raduno le iniziative e gli eventi legati al ringraziamento che L’Aquila città porge a chi, con le penna nera sul cappello, l’ha aiutata, ieri come oggi.

Nel pomeriggio la solenne sfilata, da San Bernardino fino all’Emiciclo. Nel percorso la prima tappa ha visto il corteo sostare alla Chiesa delle Anime Sante, per la deposizione di una Corona all’interno della Cappella che ricorda le 309 vittime del sisma, del 6 aprile 2009.

Poi la tappa all’Emiciclo. In una cerimonia all’aperto sono stati premiati quanti hanno collaborato, nei dieci anni trascorsi dal terremoto, prima alle operazioni di soccorso, poi alla rinascita della città.

Questa mattina è stata svelata la statua dedicata alla memoria del Maresciallo Maggiore Giovanni Vaccarelli – Medaglia d’Argento al Valor Militare – donata al Comune dell’Aquila dal Gruppo Alpini “Vaccarelli – L’Aquila 2” e realizzata dallo scultore Valter Di Carlo.

La cerimonia copre l’intero territorio aquilano. A Fossa, presso il Villaggio degli Alpini, si è tenuta la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. A Paganica, invece, in tarda mattinata, la riconsegna della Sede del Gruppo Alpini Paganica “F. Rossi”.

IV Raduno Alpini, il programma di domani

Domenica 15 Settembre

Ore 8.30 – Afflusso partecipanti, Ammassamento in Via De Gasperi, in Viale Gran Sasso, in Viale Duca degli Abruzzi, Viale Nizza e via Tagliacozzo

8.45 – Via De Gasperi

• Arrivo Gagliardetti: Gruppi Alpini di Sora, Iacobucci L’Aquila e Vaccarelli L’Aquila 2. • Arrivo Vessillo Sezione ANA Abruzzi. • Arrivo Picchetto del 9° Reggimento e Trombettiere della Fanfara Alpina. • Cerimonia di Deposizione Corona di Alloro al Monumento dedicato al Mar.llo Luca Polsinelli.

Ore 9.15 – Piazza Battaglione Alpini L’Aquila

• Picchetto del 9° Reggimento e Fanfara Alpina. • Comitato Organizzatore. • Arrivo Vessillo Sezione ANA Abruzzi. • Arrivo Vessilli Sezioni ANA. • Arrivo Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini. • Cerimonia di Deposizione Corona di Alloro alla Lapide dei Caduti del Battaglione Alpini L’Aquila.

Ore 10.00 – Inizio Sfilata

Viale Gran Sasso – Piazza Battaglione Alpini L’Aquila – Via Malta – Via Castello – Via Zara – Via Signorini Corsi – Via Panfilo Tedeschi – Via S. Bernardino – Corso V. Emanuele II – Corso Federico II – Via L. Rendina – Via Iacobucci – Viale Collemaggio – Piazzale Collemaggio

Ore 11.30 – Piazzale Collemaggio, Schieramento sfilata, Allocuzioni delle Autorità

• Ingresso alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, Gonfaloni (Regione,Provincia e Comuni) – Labaro ANA – Vessilli Sezionali – Gagliardetti Gruppi – Autorità – Gruppi Alpini.

Ore 12.30 – Messa solenne in memoria delle vittime del terremoto e dei volontari della Protezione Civile che sono andati avanti, celebrata da S. E. Monsignor Giuseppe Molinari con l’animazione della Corale 99 diretta dal Maestro Ettore Maria del Romano.

Ore 18.30 – Villa Comunale, Piazzale dei Caduti del Soccorso

• Ammaina Bandiera.