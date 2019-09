L’Aquila – Mercoledì tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite al mattino, qualche nube nel pomeriggio. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +13°C e +25°C.

In Abruzzo ampi spazi di sereno nella mattinata su tutti i settori; qualche nube al pomeriggio ed in serata sulle aree interne, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

In Italia condizioni meteo stabili al mattino con poche nuvole in transito sulle regioni settentrionali, al pomeriggio si rinnova il bel tempo su tutte le regioni con precipitazioni assenti. Bel tempo anche in serata e nottata. Al mattino tempo stabile e soleggiato o con poche nuvole in transito su tutte le regioni del Centro Italia. Al pomeriggio ancora tempo stabile e soleggiato, stessa cosa anche in serata e in nottata con cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo instabile al sud Italia con nubi in transito e piogge o acquazzoni sparsi, eccetto in Molise e in Campania con ampie schiarite. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni di tempo instabile con piogge e temporali localmente intensi eccetto in Campania e Molise. Fenomeni in esaurimento in serata e in nottata.

Temperature minime e massime in aumento.

(Centro Meteo Italiano)