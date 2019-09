L’Aquila – Martedì tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino come anche poi nel pomeriggio. Qualche nube anche in serata. Temperature comprese tra +6°C e +21°C.

In Abruzzo tempo in prevalenza stabile con nubi sparse su tutto il territorio al mattino come anche nel pomeriggio; ampi spazi di sereno in serata sulla costa e sui settori interni.

In Italia molte nuvole in transito sulle regioni settentrionali per gran parte della giornata ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Migliora in serata su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. Tempo stabile per gran parte della giornata al Centro Italia con nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto anche in serata e nottata. Al mattino molte nuvole in transito al Sud con locali piogge sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera fenomeni anche intensi sulla Sardegna, piogge anche su Sicilia e Calabria, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento.

(Centro Meteo Italiano)