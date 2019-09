BZONA LIVE, il calcio che ci piace

E’ partita BZONA LIVE, l’angolo di calcio che racconta i risultati dei campi di gioco nell’immediato post partita. Giornata, questa, ricca di gol, con tanto raccontare.

Noi abbiamo voluto accendere i nostri riflettori su migliori 15 (5 per la Promozione – girone A, 5 per l’Eccellenza, 5 per la serie D – raggruppamento F) inseriti nel celebre 5-5-5 al quale abbiamo dedicato la nostra BZONA.

Ecco allora la formazione di questa giornata.

PROMOZIONE:

DANIELE SPLENDIANI – Montorio

GABRIEL PETRE – Mutignano

FRANCESCO MARFIA – Celano Calcio

SIMONE GIZZI – Pizzoli

MARIO BIZZARRI – Morro D’Oro

ECCELLENZA

EMANUELE LOMBARDO – Capistrello

LUCIANO LECCESE – Penne

NICOLO’ MARGAGLIOTTI – Angizia Luco

MARCO DONATANGELO – Castelnuovo

SIMONE VITALE – Sambuceto

SERIE D

MATTEO MICCOLI – Porto Sant’Elpidio

FEDERICO MAZZOLLI – Chieti

FEDERICO BARLAFANTE – Giulianova

ANDREA SICARI – Avezzano

MARCO SANSOVINI – Notaresco

Chiunque volesse indicare il proprio migliore in campo, che non fosse quindi d’accordo con le nostre decisioni, che avesse qualcosa da raccontare – aneddoti, episodi e storie curiose – può mettersi in contatto con la nostra redazione attraverso la pagina Facebook IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO, commenteremo i vostri messaggi in occasione della puntata infrasettimanale di BZONA.

