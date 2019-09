Università in lutto, è venuto a mancare il Professor Francesco Corbetta

Università in lutto, è venuto a mancare Francesco Corbetta



L’Università dell’Aquila comunica la perdita dell’amato e stimato prof. Francesco Corbetta, docente di Botanica applicata nella nostra Università dal 1983 al 2003, periodo durante il quale ha assunto anche la direzione del Dipartimento Botanica.

Il Prof. Francesco Corbetta con numerosi studi ha migliorato le conoscenze floristiche mediterranee, soprattutto in molte zone del Sud Italia, in particolare in Basilicata, negli Alburni, nel Cilento e nella Sila.

Ha ideato numerose aree protette nel territorio italiano. Ha fatto parte del Consiglio Nazionale dell’Ambiente. Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Aburni, ha fatto parte del consiglio direttivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Oltre 300 pubblicazioni scientifiche al suo attivo e numerosi saggi divulgativi e libri. È stato per molti anni direttore della rivista “Natura e montagna”.

Alla moglie e alle figlie vanno le condoglianze della redazione.